حیدرآباد، تلنگانہ: اگلے ماہ سے تہواروں کا سیزن شروع ہورہا ہے۔ اسکول کے طلباء دسہرہ کی چھٹیوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس سال طلبہ کو لمبی چھٹیاں ملیں گی۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں 9 تا 13 دن تعطیلات ہوں گی۔ اس کے علاوہ گجرات، اتر پردیش، بہار سمیت کئی ریاستوں میں نوراتری اور دسہرہ کے دوران 9-10 دن کی چھٹیاں ہوں گی۔
رپورٹ کے مطابق تلنگانہ حکومت کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام اسکولوں میں دسہرہ کی 13 دن کی تعطیل کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی اسکولوں میں 21 ستمبر سے 3 اکتوبر تک دسہرہ کی تعطیلات ہوں گی جو کل 13 دن ہوں گی۔ اسکول 4 اکتوبر سے دوبارہ شروع ہوں گے۔
دسہرہ کی تعطیلات سے پہلے اسکولوں کو اپنا ابتدائی تشخیص (FA)-2 امتحانات مکمل کرنے ہوں گے۔ کلاسز دوبارہ شروع ہونے کے بعد، طلباء کو 24 سے 31 اکتوبر تک سممیٹیو اسسمنٹ (SA)-1 کا امتحان دینا ہوگا۔ جوابی پرچوں کی جانچ کے بعد، SA 1 کے نتائج کا اعلان 6 نومبر تک کیا جائے گا۔
تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے ریاستی محکمۂ تعلیم کے جاری کردہ تعطیل کے کیلنڈر کے مطابق زیادہ تر تعلیمی ادارے کم از کم نو دن تک بند رہیں گے۔ کچھ علاقوں میں اس سے بھی لمبی چھٹیاں ہوں گی۔ شیڈول کے مطابق، دونوں ریاستوں کے اسکول اور کالج 24 ستمبر سے 2 اکتوبر 2025 تک تعطیلات پر ہوں گے۔ تاہم عیسائی اقلیتی اداروں میں 27 ستمبر سے 2 اکتوبر تک چھ دن کی مختصر چھٹی ہوگی۔ کچھ دیگر اداروں میں نو دن کی چھٹی ہوگی۔
تلنگانہ میں طویل تعطیلات
تلنگانہ میں دسہرہ کی تعطیلات آندھرا پردیش کے مقابلے طویل ہوں گی۔ ریاست بھر کے اسکول اور کالج 21 ستمبر سے 3 اکتوبر تک بند رہیں گے، طلبہ کو 13 دن کی چھٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ تلنگانہ حکومت نے 5 ستمبر کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے بھی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔
دسہرہ، جسے وجے دشمی بھی کہا جاتا ہے، ہندو تہواروں میں سے ایک اہم ترین تہوار ہے۔ یہ ہندو کیلنڈر کے مطابق اشوین کے مہینے کی دشمی تاریخ کو منایا جاتا ہے اور یہ برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت ہے، جس کی علامت راون پر رام کی فتح ہے۔ اس سال وجے دشمی 2 اکتوبر 2025 کو ہے۔
27 اگست کو گنیش چترتھی کی چھٹی
تلنگانہ حکومت نے گنیش چترتھی کے موقع پر بدھ 27 اگست 2025 کو ریاست بھر کے تمام تعلیمی اداروں، سرکاری دفاتر اور بینکوں کے لیے عام تعطیل کی سرکاری طور پر تصدیق کی ہے۔ اس ریاست گیر تعطیل کے دوران طلباء، اساتذہ اور سرکاری ملازمین 10 روزہ گنیش چترتھی تہوار میں حصہ لے سکیں گے۔ اس تہوار کا آغاز گھروں اور عوامی پنڈلوں میں گنیش کی مورتیوں کی تنصیب کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد دعاؤں، اجتماعی تقریبات اور ثقافتی پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تلنگانہ میں تمام اسکول، کالج، سرکاری دفاتر اور بینک بدھ 27 اگست کو بند رہیں گے۔