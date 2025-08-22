مدھیہ پردیش میں دلت افسر ’فرش پر کام کرنے پر مجبور‘، حکام نے الزامات کی تردید کی

گوالیار: مدھیہ پردیش میں ایک سرکاری افسر نے الزام لگایا ہے کہ یہاں کے سرکاری بلڈنگ ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں ایک سال سے زیادہ عرصے سے انہیں "ذات کی بنیاد پر امتیاز" کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ جنرل منیجر ستیش کمار ڈونگرے، جن کا تعلق دلت برادری سے ہے، نے کہا کہ انہیں کارپوریشن میں کرسی یا میز کے بغیر فرش پر بیٹھ کر کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسی رینک کے ساتھی افسران کو کیبن، کرسیاں اور میزیں فراہم کی گئی ہیں، جب کہ وہ گزشتہ 18 ماہ سے اپنے دفتر کے فرش پر چٹائی پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ ڈونگرے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "میں نے ڈیڑھ سال پہلے اس دفتر میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تین افسران ایک میز اور کرسی کے حقدار ہیں، لیکن صرف دو افسر کو ہی یہ سب کچھ دیا گیا ہے۔ مجھے کچھ میسر نہیں ہے۔ میرے ساتھی اکشے گپتا، جو جنرل زمرے سے ہیں، کے پاس ایک کیبن ہے جس میں منسلک سہولیات ہیں، جب کہ مجھے فائلیں مکمل کرنے کے لیے زمین پر بیٹھنا پڑتا ہے۔"
ڈونگرے نے ایک سازش اور ذات پات کے تعصب کے حصے کے طور پر سینئر عہدیداروں پر "غلط سلوک" کا الزام لگایا۔ "2023 میں، مجھے ایک جھوٹے مقدمے میں بالاگھاٹ ضلع سے نکال دیا گیا تھا، لیکن میں نے عدالت میں مقدمہ جیت لیا تھا۔ جس کے بعد جب مجھے بحال کیا گیا تو، 800 کیلومیٹر دور میرے آبائی شہر ٹرانسفر کیا گیا۔ اس کے بعد سے، مجھے ہراساں کیا جارہا ہے۔"
انہوں نے ان پر کارپوریشن کے ڈپٹی جنرل منیجر کی سفارشات کے باوجود دفتری فرنیچر کی بار بار کی درخواستوں کو نظر انداز کرنے کا بھی الزام لگایا۔ ڈونگرے نے مزید کہاکہ "دفتر آنے والے افراد مجھے فرش پر کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے جان بوجھ کر ذلیل کیا جا رہا ہے۔"
ڈونگرے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے گوالیار میں کارپوریشن کے ایڈیشنل جنرل منیجر، اچیلال اہیروار نے کہا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن کرسیوں اور میزوں کےلئے پرپوزل بھیج دیا گیا ہے۔ فنڈز جاری ہونے پر فرنیچر فراہم کر دیا جائے گا۔