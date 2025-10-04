سمندری طوفان 'شکتی' نے تباہی مچا دی، وارانسی میں 125 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، 96 گھنٹے کی شدید بارش کی وارننگ
خلیج بنگال میں کم دباؤ والے علاقے کی وجہ سے اتر پردیش میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلادھار بارش آج بھی جاری رہے گی۔
Published : October 4, 2025 at 12:12 PM IST
لکھنؤ: خلیج بنگال میں کم دباؤ کے علاقے اور بحیرہ عرب میں شروع ہونے والے طوفان شکتی کی وجہ سے، مانسون جمعہ کو مشرقی اتر پردیش میں سرگرم رہا، جس سے بھاری بارش ہوئی۔ کئی اضلاع میں سیلاب جیسی صورتحال رہی۔ وارانسی میں سڑکیں، گھر، اسکول اور دفاتر پانی میں ڈوب گئے۔ نتیجتاً، ضلع مجسٹریٹ نے وارانسی میں اسکول میں چھٹی کا اعلان کیا۔ ماؤ، جونپور اور مرزا پور میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی، جہاں اسکول بھی بند تھے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق مشرقی اترپردیش میں ہفتہ کو بھی تیز بارش اور آسمانی بجلی گرنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں، مشرقی اتر پردیش میں متوقع 1.5 ملی میٹر کے مقابلے میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو کہ معمول سے 367 فیصد زیادہ ہے۔ مغربی اتر پردیش میں متوقع 0.9 ملی میٹر کے مقابلے میں 0.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو معمول سے 82 فیصد کم ہے۔
یوپی کے 18 اضلاع میں تباہی مچا سکتی ہے موسم:
محکمہ موسمیات کے مطابق، یوپی کے 18 اضلاع بشمول دیوریا، گورکھپور، سنت کبیر نگر، کشی نگر، مہاراج گنج، سدھارتھ نگر، جونپور، غازی پور، اعظم گڑھ، بلیا، شراوستی، سلطان پور، ایودھیا، امبیڈکر نگر میں آسمانی بجلی گرنے کے ساتھ موسلادھار بارش ہوسکتی ہے۔
بلیا، غازی پور، ماؤ، دیوریا میں سیلاب کا خطرہ:
مشرقی اتر پردیش میں شدید بارش کی وجہ سے، بلیا، غازی پور، ماؤ، اور دیوریا اضلاع کے کچھ نشیبی علاقوں میں آج صبح 11:30 بجے تک اگلے چھ گھنٹے کے دوران سیلاب کا خطرہ رہے گا۔ بلیا میں اگلے 24 گھنٹوں تک سیلاب کا خطرہ برقرار رہے گا۔
بنارس میں بارش کا 125 سالہ ریکارڈ ٹوٹا:
محکمہ موسمیات کے مطابق بنارس کے بی ایچ یو ڈویژن میں جمعہ کی صبح 8:30 بجے سے ہفتہ کی صبح 5:00 بجے تک 184.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جب کہ اس سے قبل سال 1900 میں 138.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔
لکھنؤ کا موسم: لکھنؤ میں جمعہ کی صبح ابر آلود تھا، اور دن میں کئی بار بوندا باندی ہوئی۔ ابر آلود آسمان اور ہلکی بوندا باندی سے گرمی سے نجات مل گئی۔ ادھر شام دیر گئے موسم نے ایک بار پھر کروٹ لی اور بعض علاقوں میں ہلکی بارش شروع ہوگئی۔ بارش رات بھر وقفے وقفے سے جاری رہی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
لکھنؤ کے لیے گرج چمک کے ساتھ انتباہ:
محکمہ موسمیات کے مطابق، لکھنؤ میں ہفتے کے روز مطلع ابر آلود رہے گا، کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو گی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ الگ تھلگ علاقوں میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔
اتر پردیش میں 24 گھنٹوں میں 222% زیادہ بارش ہوئی:
پچھلے 24 گھنٹوں میں، اتر پردیش میں 4.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اس کے مقابلے میں 1.3 ملی میٹر کی پیش گوئی کی گئی، جو کہ معمول سے 222% زیادہ ہے۔ دریں اثنا، یکم سے 3 اکتوبر تک 14.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو کہ 4.2 ملی میٹر کی پیش گوئی کی گئی تھی، جو کہ معمول سے 254 فیصد زیادہ ہے۔
اتر پردیش میں کتنی بارش ہوئی؟
گورکھپور 77 ملی میٹر
سنت کبیر نگر 48 ملی میٹر
بستی 29 ملی میٹر
مہاراج گنج 28 ملی میٹر
سون بھدر 20 ملی میٹر
یوپی موسم:
ماہر موسمیات ڈاکٹر اتل سنگھ نے بتایا کہ مشرقی اتر پردیش میں خلیج بنگال میں کم دباؤ والے علاقے کی وجہ سے شدید بارشیں جاری ہیں۔ ریاست کے کئی علاقوں میں آج بھی موسلادھار بارش جاری رہے گی۔ گرج چمک کا بھی امکان ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد بارش کم ہو جائے گی۔ اگلے پانچ دنوں تک درجہ حرارت 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرے گا۔