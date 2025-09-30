ETV Bharat / state

تلنگانہ کی سائبرآباد پولیس نے غیر قانونی طور پر مقیم 20 افریقیوں کو ملک بدر کر دیا، ویزا ختم پر بھی کر رہے تھے قیام

بھارت میں رہنے والے 20 افریقیوں کو ویزوں کی میعاد ختم ہونے کے بعد ملک بدر کردیا گیا۔ 16 دیگر کے لیے کارروائی جاری ہے۔

cyberabad police deport 20 africans identify 36 illegal residents Urdu News
سائبرآباد پولیس نے 20 افریقیوں کو ڈی پورٹ کیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read
حیدرآباد: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں سائبرآباد پولیس نے مختلف افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے 36 غیر ملکی شہریوں کی شناخت کی ہے جو اپنے ویزا کی میعاد ختم ہونے کے بعد ہندوستان میں رہ رہے تھے۔ اب تک 20 کو ڈی پورٹ کیا جا چکا ہے جب کہ باقی کو ڈی پورٹ کرنے کا عمل جاری ہے۔

یہ کارروائی فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس (FRRO) اور متعلقہ سفارت خانوں کے ساتھ مل کر کی گئی۔ راجندر نگر کے ڈی سی پی چنتامنینی سرینواس نے پیر کو یہ جانکاری دی۔

فارم ہاؤس پر ایک غیر مجاز شراب پارٹی پر چھاپہ

یہ تحقیقات 14 اگست کو شروع ہوئی، جب معین آباد اور شمش آباد کی خصوصی تحقیقاتی ٹیموں نے حیدرآباد کے مضافات میں معین آباد پولیس کے دائرۂ اختیار کے تحت باکرم کے ایک فارم ہاؤس پر ایک غیر مجاز شراب پارٹی پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران 51 افراد کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی جس کے نتیجے میں ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم متعدد غیر ملکیوں کا پتہ چلا۔

مقررہ مدت سے زیادہ قیام کیا، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث

جن 36 افراد کی شناخت کی گئی ہے ان میں 27 خواتین اور 7 مرد شامل ہیں۔ وہ اصل میں پیشہ ورانہ یا تعلیمی ویزوں پر ہندوستان آئے تھے لیکن انہوں نے مقررہ مدت سے زیادہ قیام کیا اور مبینہ طور پر سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان کے طویل قیام سے پیدا ہونے والے ممکنہ مسائل کے بارے میں فکر مند، پولیس حکام نے ملک بدری کا عمل شروع کرنے کے لیے FRRO کے ساتھ رابطہ کیا۔

عارضی طور پر حراستی مراکز میں محبوس

دریں اثنا، غیر قانونی طور پر پکڑے گئے 36 افراد میں سے 20 کو فوری طور پر مناسب ایگزٹ پرمٹ کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا۔ چار عارضی طور پر حراستی مراکز میں ہیں۔ باقی 12 کے پاس مناسب دستاویزات کی کمی تھی۔ ان کے پاسپورٹ کی تفصیلات متعلقہ سفارت خانوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔

مزید برآں، تین افراد کے لیے یک طرفہ سفری دستاویزات کا انتظام کیا گیا ہے۔ بقیہ افراد کی ملک بدری کے لیے سفارت خانوں کو خط و کتابت بھیج دی گئی ہے اور حکام کو امید ہے کہ یہ عمل ایک ہفتے میں مکمل ہو جائے گا۔ ڈی سی پی چنتامانینی سری نواس نے ہندوستان میں تمام غیر ملکیوں کو مشورہ دیا کہ وہ قانونی نتائج سے بچنے کے لیے اپنے پاسپورٹ کی میعاد اور ویزا کی میعاد ختم ہونے کی تاریخوں کو باقاعدگی سے چیک کریں۔

یہ کارروائی غیر قانونی امیگریشن کی نگرانی اور خطے میں امن و امان برقرار رکھنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چوکسی کی نشاندہی کرتی ہے۔

