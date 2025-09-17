بہار میں ووٹ چوری مہم میں لانے کا کانگریس نے کیا اعلان
راہل گاندھی کے مطابق سی ڈبلیو سی میٹنگ سے بہار میں کانگریس کی پوزیشن مزید مضبوط ہوگی اور کارکنوں میں جوش پیدا ہوگا۔
Published : September 17, 2025 at 8:45 PM IST
پٹنہ : بہار کی سیاست میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس ایک اہم قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ پٹنہ میں ہونے والی سی ڈبلیو سی میٹنگ کو پارٹی کےلئے ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کا حصہ مانا جارہا ہے۔
راہل گاندھی کی کامیاب بہار یاترا کے بعد، کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 24 ستمبر کو پٹنہ میں ہوگا۔ یہ اجلاس ووٹ چوری کے خلاف ایک مضبوط پیغام دے گا۔ اس کا مقصد پارٹی کارکنوں میں جوش بھرنا ہے۔ انڈیا اتحاد، این ڈی اے کو شکست دینے کی امید کر رہا ہے۔ راہل گاندھی کی یاترا نے پارٹی کا اعتماد بڑھایا ہے۔
کانگریس رہنما راہل گاندھی کا ماننا ہے کہ ووٹ چوری کا مسئلہ بہار کے ووٹروں تک پہنچ چکا ہے۔ اب اپوزیشن کو اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی۔ یاترا کے بعد سرگرمیوں میں کمی آئی تھی۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ڈبلیو سی کا اجلاس کارکنوں کو متحرک کرے گا۔ گرش چوڈنکر کے مطابق، یہ مسئلہ بی جے پی کو پریشان کر رہا ہے۔ یہ صرف بہار نہیں، پورے ملک میں گونج رہا ہے۔
راہل کی یاترا سے پہلے، کانگریس نے بے روزگاری کے خلاف مارچ کیا تھا۔ اس میں کنہیا کمار بھی شامل تھے۔ انہوں نے طلباء اور نوجوانوں کے مسائل پر بات کی۔ خواتین کو راغب کرنے کے لیے ایک اور مہم بھی چلائی گئی۔ اس میں مجوزہ الاؤنس اسکیم کے لیے اندراج کیا گیا۔ پرینکا گاندھی واڈرا 26 ستمبر سے خواتین پر مرکوز مہم شروع کر سکتی ہیں۔
رجنی پاٹل کے مطابق، سی ڈبلیو سی میٹنگ ووٹروں کو ایک بڑا پیغام دے گی۔ اگر انڈیا اتحاد اقتدار میں آیا تو کانگریس بہار کے حکمرانی ماڈل کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ پارٹی نے احتجاج کرنے والے نوکری کے متلاشیوں پر پولیس کارروائی کو اجاگر کیا ہے۔ ایک بڑے کاروباری کو سستے داموں زمین کی الاٹمنٹ پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ یہ سب حکومتی ناکامیوں کو ظاہر کرتا ہے۔