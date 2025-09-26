ETV Bharat / state

بریلی میں نماز جمعہ کے بعد ہجوم نے لگائے نعرے، پولیس کے ساتھ جھڑپ، لاٹھی چارج

طاقت کے استعمال کے بعد لوگوں کو سڑک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا،پولیس تشدد میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے کام کر رہی ہے۔

بریلی میں نماز جمعہ کے بعد ہجوم نے لگائے نعرے، پولیس کے ساتھ جھڑپ، لاٹھی چارج (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 26, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
بریلی: بریلی میں نماز جمعہ کے بعد بے قابو ہجوم کی پولیس سے جھڑپ ہوئی۔ نماز جمعہ کے بعد سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور نعرے بازی کی۔ صورتحال قابو سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ جب پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو جھڑپیں شروع ہوگئیں جس کے بعد لاٹھی چارج کیا گیا۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر افراد کی شناخت کر رہی ہے۔

واضح رہے کہ اتحاد ملت (کونسل) کے سربراہ مولانا توقیر رضا نے ’’میں محمد سے محبت کرتا ہوں‘‘ کے تبصروں کے خلاف جمعہ کی نماز کے بعد اسلامیہ انٹر کالج گراؤنڈ میں احتجاج اور اس کے بعد میمورنڈم دینے کا اعلان کیا تھا۔ سی آر پی سی کی دفعہ 123 فی الحال ضلع میں نافذ ہے، جس میں کسی کو بھی بغیر اجازت ریلیاں، احتجاج یا دیگر تقریبات منعقد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے بغیر اجازت تقریبات منعقد کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا بھی انتباہ دیا ہے۔

آج نماز جمعہ کے بعد بارہدری تھانہ علاقہ کے تحت شیام گنج میں بھیڑ جمع ہوگئی۔ نعرے بازی ہوئی جس کے بعد پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔ جب بھیڑ آگے بڑھی تو پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ حالات کو قابو سے باہر ہوتے دیکھ کر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ ڈی آئی جی اجے ساہنی نے بتایا کہ لوگ نماز جمعہ کے بعد نعرے لگا رہے تھے۔ انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج میں شامل لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ مولانا توقیر کی اپیل کے بعد انہوں نے کہا کہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔

