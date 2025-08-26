بارہ بنکی، اترپردیش: سرکاری اسکول کے بیت الخلا میں کھانا پکانے والا کافی عرصہ تک 2 طالبات کی عصمت دری کرتا رہا۔ احتجاج کرنے پر انہیں دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ کچھ بچوں نے اس کی گھناؤنی حرکت دیکھ کر گھر والوں کو اطلاع دی۔ اس کے بعد گاؤں والے پیر کو اسکول پہنچے۔ انہوں نے ملزم کو مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔
کرسی تھانے کے علاقے میں کونسل اسکول ہے۔ اس میں آس پاس کے گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں۔ یہاں ناگیسر نام کا 60 سالہ باورچی رہتا ہے۔ گاؤں والوں کا الزام ہے کہ باورچی اسکول کی طالبہ کی ڈیڑھ سال تک عصمت دری کرتا رہا۔
اسکول کے اوقات کے بعد بچوں کو بلایا جاتا ہے
باورچی اسکول کے اوقات کے بعد طالب علم کو فون کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے اسکول کے بیت الخلا میں لے جاتا اور اس کے ساتھ گندی حرکت کرتا۔ اس نے احتجاج کرنے پر طالب علم کو دھمکیاں بھی دیں۔ اس وجہ سے طالب علم نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ اس سے باورچی کی ہمت بڑھ گئی۔ ایک ماہ سے ایک اور طالب علم کے ساتھ بد فعلی کرتا رہا۔ دونوں طالب علم ایک ہی گاؤں کے ہیں۔ باورچی نے دوسرے طالب علم کو دھمکی دی تھی۔ تو وہ بھی چپ رہا۔
گاؤں والوں نے اسکول پہنچ کر ملزم کی پٹائی
اسی دوران 23 اگست کو اسکول کے کچھ بچوں نے باورچی کی یہ گھناؤنی حرکت دیکھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو اس کی اطلاع دی۔ اس کے بعد ناراض گاؤں والے پیر کو اسکول پہنچے۔ انہوں نے باورچی کو پکڑ لیا۔ اسے مارو۔ اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی۔ گاؤں والوں نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔
سی او فتح پور تحقیقات کر رہے ہیں
پولس تھانہ انچارج کرسی انل سنگھ نے بتایا کہ اس معاملے میں بی این ایس، پوکسو ایکٹ اور ایس سی-ایس ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ملزم باورچی ناگیسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سی او فتح پور نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ بیسک ایجوکیشن آفیسر سنتوش دیو پانڈے نے بتایا کہ ملزم باورچی کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔