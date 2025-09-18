’مصیبت کے بادل جلد چھٹ جائیں گے‘: عبداللہ اعظم نے جوہر یونیورسٹی کے کانووکیشن کی تقریب میں کیا اظہارِ خیال
اعظم خان دو سال سے جیل میں ہیں۔ نہیں بتا سکتا ان دو سالوں میں آخری بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ کب دیکھی تھی۔
Published : September 18, 2025 at 11:54 AM IST
رام پور، اترپردیش: رامپور کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کا پانچواں کانووکیشن بدھ کو منعقد ہوا۔ اس تقریب میں ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان اور ان کی اہلیہ سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ متعدد طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔ اس موقع پر عبداللہ اعظم خان نے کہا کہ مصیبت کے بادل جلد چھٹ جائیں گے۔
تقریب میں کس نے شرکت کی
جوہر یونیورسٹی کی پروفیسر تزئین فاطمہ، وائس چانسلر، وائس چانسلر عبداللہ اعظم خان کے ہمراہ تقریب میں شریک ہوئیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظہیر الدین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر متعدد طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔
عبداللہ اعظم خان نے اپنے والد کو یاد کیا
اس موقع پر اپنے خطاب میں اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان نے کہا کہ آج صبح بارش ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پروگرام نہیں ہو گا لیکن شکر ہے جیسے بارش کے بادل چھٹ گئے ہیں، پریشانی کے بادل بھی جلد چھٹ جائیں گے۔ بہتر وقت کا سورج بھی طلوع ہو گا۔
جوہر یونیورسٹی کانووکیشن کی تقریب میں طلباء اور اہل خانہ کی شرکت
انہوں نے کہا کہ آج یہ پروگرام آپ سب کی محنت کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اعظم خان دو سال سے جیل میں ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ان دو سالوں میں میں نے آخری بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ کب دیکھی تھی لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج شام جب انہیں اس کانووکیشن کا علم ہوگا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور نمودار ہو گی۔