کوزی کوڈ، کیرالا: ہر کوئی وائناڈ ٹنل پروجیکٹ کے بارے میں بہت پرجوش ہے۔ لوگوں میں تجسس ہے کہ یہ چیلنجنگ پروجیکٹ کیسے مکمل ہوگا۔ اس منصوبے سے وابستہ ایک اہلکار نے اس حوالے سے تفصیلی معلومات شیئر کی ہیں۔ کونکن ریلوے کے اسسٹنٹ انجینئر گلزار احمد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ کوزی کوڈ-وائناڈ ٹنل کی تعمیر کے عمل کے بارے میں معلومات کا اشتراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ وائناڈ پروجیکٹ شمالی ہندوستان کے ٹنل پروجیکٹس کے مقابلے اتنا پیچیدہ نہیں ہوگا۔ تاہم، مغربی گھاٹوں کی چٹانوں کی مضبوطی اس کام کو بہت زیادہ مشکل بنا دے گی۔
وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے اتوار کو کوزی کوڈ کے اناکمپوئیل کے خوبصورت گاؤں میں وائناڈ ٹنل روڈ پروجیکٹ کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ یہ بنیادی ڈھانچے کا ایک طویل پروجیکٹ ہے، جو کوزی کوڈ اور وایناڈ اضلاع کے درمیان رابطے میں انقلاب لانے کے لیے تیار ہے۔
کوزی کوڈ وائناڈ ٹنل یا اناکمپوئیل کلادی میپاڈی ٹنل جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں جڑواں ٹیوب ٹنل روڈ پروجیکٹ ہے۔ مجوزہ سرنگ، جسے ہندوستان کا تیسرا سب سے طویل انڈر پاس قرار دیا جا رہا ہے، یہ مغربی گھاٹوں کی حساس پہاڑیوں اور جنگلات سے گزرے گا۔ یہ کوزی کوڈ اور وایناڈ کے درمیان ایک متبادل راستہ فراہم کرے گا اور اناکمپوئل اور میپاڈی کے درمیان فاصلہ 42 کلومیٹر سے کم کر کے 20 کلومیٹر سے کم کر دے گا۔
ٹنل روڈ خطے میں بہتر معاشی ترقی اور ترقی کا سبب
توقع ہے کہ ٹنل روڈ خطے میں بہتر معاشی ترقی اور ترقی کا باعث بنے گا۔ ایک بار تعمیر مکمل ہونے کے بعد، کالی کٹ اور بنگلور کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا، اور وائناڈ اور کوزی کوڈ کے اضلاع تاماراسیری چورم کو عبور کیے بغیر منسلک ہو جائیں گے۔ کیرالہ حکومت نے کونکن ریلوے کو ٹنل پروجیکٹ کے لیے ایس پی وی کے طور پر مقرر کیا تھا۔ سرنگ کے تعمیری کاموں کے باضابطہ آغاز کا افتتاح 31 اگست 2025 کو کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے کیا۔
بڑی چٹانوں کی کھدائی مشکل
جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ جیسی ریاستیں ارضیاتی طور پر حساس ہیں اور لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود وہاں سینکڑوں کلومیٹر طویل سرنگیں بنائی گئی ہیں۔ اس کے برعکس، مغربی گھاٹ مضبوط چٹانوں سے بنے ہیں، لیکن یہ طاقت انیککمپوئیل-کلادی-میپادھی (Anaikkampoyil-Kalladi-Meppaadi) جڑواں ٹیوب سرنگ کے منصوبے کو انتہائی چیلنجنگ بناتی ہے۔ وہ سخت چارناکائٹ اور گنیس چٹانوں سے بنے ہیں۔ اسسٹنٹ انجینئر گلزار احمد نے کہا کہ ان بڑے ڈھانچوں میں کھدائی مشکل ہے لیکن چٹانوں کی سخت قسم تشویشناک نہیں ہے۔
فی الحال، جیو ٹیکنیکل ڈرلنگ مشینوں کو وائناڈ میں مٹی کے نمونے لینے اور جنگلات کو صاف کرنے اور ابتدائی کام کے لیے JCBs اور excavators کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ چونکہ ٹرانسپورٹ تک رسائی آسان ہے۔ اس لیے میپڈی کی جانب سے تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا۔ کوزی کوڈ کی طرف ایک عارضی پل بنایا جانا ہے جس میں کم از کم تین مہینے لگیں گے۔ لیبارٹریز کے قیام سمیت ابتدائی کام بھی جلد شروع کر دیا جائے گا۔
اناکیکمپوئل پر عارضی پل کی تعمیر کا کام جلد ہی ہوگا
ستمبر کے وسط تک، سرنگ کی تعمیر کے لیے درکار بھاری مشینری اور آلات وائناد پہنچ جائیں گے۔ جنگلات اور محصولات کے محکموں کے ساتھ رسمی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد، مشینری کو میپاڈی پہنچا دیا جائے گا۔ حاصل کیے جانے والے جنگلاتی رقبے کے لیے متبادل اراضی کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد تعمیراتی کام شروع ہو جائے گا۔ اناکیکمپوئل پر عارضی پل کی تعمیر کا کام 12 ستمبر سے شروع ہوگا۔
پل کی تعمیر 12 دسمبر تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ کونکن ریلوے کارپوریشن لمیٹڈ (KRCL) کی طرف سے 15 دسمبر کو ٹھیکہ سرکاری طور پر بلڈر کو دیا جائے گا۔ سائٹ کیمپ آفس اور سہولیات کی تعمیر اسی دن شروع ہو جائے گی اور ایک ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ کھدائی اور مٹی ہٹانے کا کام یکم اکتوبر سے میپاڈی سے شروع ہوگا اور اس مرحلے کو 31 جنوری تک مکمل کرنے کا ہدف ہے۔
تین مراحل میں سرنگ کی تعمیر کا عمل
انیککمپوئیل (Anaikkampoil) کی جانب سے ابتدائی کام 12 دسمبر سے شروع ہو جائیں گے۔ تاہم اس منصوبے کے لیے 60 ماہ کا ٹائم فریم مقرر کیا گیا ہے۔ کے آر سی ایل کو وقت سے پہلے اسے مکمل کرنے کا یقین ہے۔ گلزار احمد کے مطابق، سرنگ کی تعمیر پہاڑی علاقوں میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے سب سے زیادہ عملی اور ماحول دوست طریقوں میں سے ایک ہے۔ سرنگ کی تعمیر کے عمل کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔
1، سروے اور ڈیزائن
یہ سب سے اہم ابتدائی مرحلہ ہے۔ سروے سرنگ کی درست جگہ، سیدھ کا تعین کرتے ہیں۔ حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، مٹی اور چٹان کے نمونوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی طاقت، پانی کے مواد اور ساخت کا مطالعہ کیا جا سکے۔ سروے کے اعداد و شمار کی بنیاد پر سرنگ کا سائز، ڈھلوان، شکل اور دیگر تکنیکی خصوصیات کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، سرنگ کی تعمیر کے لیے موزوں ترین طریقہ کا تعین کیا جاتا ہے۔
2۔ تعمیر
ڈیزائن کے مطابق کھدائی شروع ہوتی ہے۔ ڈرل اور دھماکے کی تکنیک اکثر چٹانی علاقوں میں استعمال ہوتی ہے۔ سوراخ کیے جاتے ہیں، دھماکہ خیز مواد کے ذریعے پتھر کو توڑا جاتا ہے اور ملبہ ہٹایا جاتا ہے۔ بڑی سرنگوں کے لیے، ٹنل بورنگ مشینیں (TBMs) استعمال کی جاتی ہیں جو بیک وقت چٹان کو کاٹ کر کنکریٹ کی تہہ ڈالتی ہیں۔ یہ تعمیر کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ گرنے سے بچنے کے لیے سرنگ کی دیواروں پر شاٹ کریٹ (اسپرے شدہ کنکریٹ) اور اسٹیل کے ڈھانچے نصب کیے گئے ہیں۔
3۔ حتمی کام (فائنل ورکس)
ایک بار کھدائی مکمل ہونے کے بعد، سرنگ کو کنکریٹ یا دیگر مواد سے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ اسے مضبوط کیا جا سکے اور پانی کے رساؤ کو روکا جا سکے۔
وینٹیلیشن: اندر ہوا کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے سسٹم نصب کیے جائیں گے۔
بجلی اور سکیورٹی: لائٹنگ، سگنلنگ، فائر فائٹنگ سسٹم اور ہنگامی راستے فراہم کیے جائیں گے۔
روڈ ویز: ٹنل کے اندر گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے سڑکیں بنائی جائیں گی۔
ان مراحل کے بعد ہی سرنگ مکمل طور پر تعمیر ہو سکے گی اور اسے عوام کے استعمال کے لیے کھول دیا جائے گا۔ لیکن یہ علاقے کے موسم اور حالات پر منحصر ہے، جس کے لیے ہر منصوبے کے اس عمل میں کچھ تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔