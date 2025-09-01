کشی نگر، اترپردیش: ضلع کے کسیا نگر علاقہ میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے، جو محکمۂ پولس میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ یہاں کرائے کے مکان میں رہنے والے ایک کانسٹیبل نے اپنی بیوی کو عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بیوی اور اس کا عاشق بھی محکمۂ پولیس میں کانسٹیبل ہیں اور دونوں ضلع کے مختلف تھانوں میں تعینات ہیں۔ اطلاع پر مقامی پولیس پہنچی تو کانسٹیبل کی بیوی اپنے عاشق کو بچانے پر بضد ہوگئی۔ پولیس تینوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ اس معاملے میں شوہر نے بیوی اور اس کے عاشق کے خلاف شکایت درج کرائی ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس کا قتل ہو سکتا ہے۔
بیوی دروازہ بند کر کے عاشق کو بچانے کھڑی ہو گئی
یہ واقعہ اتوار کی صبح کا ہے۔ کشی نگر میں تعینات کانسٹیبل جب صبح اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دوسرے پولیس والے کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پایا۔ یہ دیکھ کر کانسٹیبل نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ اس دوران بیوی نے بھی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شور سن کر اہل علاقہ بھی جمع ہو گئے۔ اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب پولیس پہنچی تو کانسٹیبل کی بیوی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھی۔ بہت کوشش کے بعد دروازہ کھلا۔ بیوی تب تک کمرے کے اندر یونیفارم پہن چکی تھی۔ تاہم عاشق وہاں نظر نہیں آیا۔ شوہر نے دیکھا کہ دوسرا کمرہ باہر سے بند تھا۔ بیوی سے اسے کھولنے کے لیے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔
جیسے ہی دروازہ کھلا، کانسٹیبل شوہر اس پر جھپٹا
تاہم کمرے میں عاشق کی موجودگی کا علم تھا۔ میاں بیوی کے درمیان کافی دیر تک جھگڑا ہوا۔ بیوی دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور کسی قیمت پر عاشق کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آخر کار تالا تورا گیا لیکن عاشق نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، کانسٹیبل شوہر اس پر جھپٹا، لیکن پاس کھڑے دوسرے پولیس والوں نے مداخلت کی۔ یہاں کانسٹیبل کی بیوی اپنے عاشق کے دفاع میں پوری طرح کھڑی تھی۔ پولیس تینوں کو تھانے لے گئی۔ شوہر کا الزام ہے کہ جیسے ہی وہ ڈیوٹی پر جاتا، بیوی اپنے عاشق کو پکارتی تھی۔ اسے پہلے ہی شک تھا، اسی لیے وہ اچانک گھر پہنچ گیا، جس کے بعد بیوی کا یہ فعل سامنے آیا۔ باہر کھڑے لوگ حیران تھے کہ میاں بیوی اور وہ تینوں ایک ہی محکمے میں تعینات ہیں۔
کانسٹیبل شوہر نے لگائے یہ الزامات
اصل میں بلیا کا رہنے والا، کانسٹیبل شوہر نے کسا تھانے میں شکایت دیتے ہوئے اپنی بیوی پر کئی الزامات لگائے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس کی دو سال قبل 2023 میں شادی ہوئی تھی۔ بیوی بلیا کی رہنے والی ہے اور محکمۂ پولیس میں کانسٹیبل ہے۔ دونوں کشی نگر میں تعینات ہیں۔ بیوی کا اسی ضلع میں تعینات ایک اور کانسٹیبل کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے۔ وہ اس سے بات کرتی ہے۔ شک کی بنیاد پر وہ اتوار کی صبح اچانک اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وہیں بیوی اپنے عاشق کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں تھی۔ جب اس نے احتجاج کیا تو اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اسے ڈر ہے کہ اس کی بیوی اسے قتل کر سکتی ہے۔
ایس ایچ او محکمۂ پولیس
یہاں یہ واقعہ کچھ ہی عرصے میں محکمۂ پولیس میں موضوع بحث بن گیا۔ اس بارے میں ایس ایچ او کسیا امیت کمار شرما نے بتایا کہ یہ جھگڑا میاں بیوی کے درمیان ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔