گجرات میں بھی ’ووٹ چوری‘ مہم، بی جے پی کی 30 سالہ جیت کو کانگریس بنائے گی نشانہ

نئی دہلی: کانگریس پارٹی کی جانب سے اب گجرات میں بھی ’ووٹ چوری‘ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ گجرات کانگریس کی جانب سے 31 اگست کو احمد آباد میں ایک ریلی منعقد کی جائے گی جس میں ووٹر لسٹ میں مبینہ ہیرا پھیری معاملہ کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد، کانگریس ریاست گیر مہم شروع کرے گی کہ بی جے پی ریاست میں گزشتہ تین دہائیوں سے اس طرح کی مبینہ ووٹر لسٹ کی بے ضابطگیوں کی وجہ سے انتخابات جیت رہی ہے۔
کانگریس رہنما نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ "ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری تمام اسمبلی علاقوں میں ہوئی ہے۔ ہم 31 اگست کو گجرات میں ووٹ چوری سے متعلق معاملہ کو عوام کے سامنے لائیں گے اور احمد آباد میں ایک ریلی منعقد کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم ووٹروں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اپنی مہم کو بوتھ سطح تک لے جائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح بھگوا پارٹی کئی دہائیوں سے ریاست میں جیت رہی ہے"۔
یہ اقدام 2027 کے اسمبلی انتخابات سے قبل سامنے آیا ہے، جس کے لیے راہل گاندھی نے پی سی سی سربراہ سے لے کر ضلعی سربراہوں تک ایک نئی ٹیم تشکیل دی ہے تاکہ بھگوا پارٹی، جو گزشتہ 30 سالوں سے گجرات پر حکومت کر رہی ہے، کو شکست دی جاسکے۔ اگرچہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ آیا راہل گاندھی 31 اگست کے پروگرام میں شرکت کریں گے یا نہیں، ریاستی لیڈروں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کو اس کے لیے مدعو کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہار یاترا کے وقفے کا دن ہوگا۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے تسلیم کیا کہ گجرات پارٹی کے حکمت عملی سازوں کے لیے ایک چیلنجنگ ریاست رہی ہے کیونکہ حریف بی جے پی نے ریاست میں انتخابات جیتنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور مخالفین کو شکست دی۔ کانگریس 2017 میں انتخابات جیتنے کے قریب پہنچی تھی جب راہل گاندھی نے پارٹی سربراہ کی حیثیت سے مہم کی قیادت کی تھی۔ ریاست میں 182 میں سے 77 سیٹوں پر کانگریس نے جیت درج کی تھی جبکہ زعفرانی پارٹی نے 99 سیٹوں پر جیت درج کی تھی۔
تاہم، 2022 کے اسمبلی انتخابات میں، کانگریس صرف 17 سیٹیں جیت سکی، اور اس کا ووٹ فیصد 40 سے گھٹ کر 28 فیصد رہ گیا وہیں عام آدمی پارٹی نے 5 سیٹیں جیت کر 13 فیصد ووٹ شیئر چھین لیا، جس کا کانگریس کو نقصان ہوا۔