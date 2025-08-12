علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) میں فیسوں میں اضافے اور طلباء کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف احتجاج میں کانگریس اور ایس پی کارکنوں نے ضلع کلکٹریٹ کے باہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا پتلا جلایا۔ اس دوران کارکنوں نے پراکٹر کے خلاف نعرے لگائے اور ان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ کارکنوں نے 15 اگست تک کا الٹی میٹم دیتے ہوئے میمورنڈم جمع کرایا۔
اے ایم یو کے باب سید گیٹ پر گزشتہ 10 دنوں سے طلبہ فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس دوران احتجاج پر بیٹھے طلبہ نے یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس پر ان کے ساتھ بدسلوکی کا الزام لگایا ہے۔ جس کے خلاف جمعہ سے یونیورسٹی کے طلباء پراکٹر کی ٹیم اور وائس چانسلر کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور پراکٹر کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
یوتھ کانگریس کے ریاستی سکریٹری راجہ بھیا نے کہا کہ اے ایم یو میں طلبہ کی فیس میں 40 سے 60 فیصد اضافہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے طلبہ پریشان ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک مرکزی یونیورسٹی ہے۔ جو غریب بچوں کی تعلیم کے لیے بنائی گئی تھی۔ فیس بڑھانے کے بعد غریب کا بچہ کیسے پڑھ سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ منگل کو وائس چانسلر کے نام ضلع مجسٹریٹ کو میمورنڈم پیش کیا گیا ہے۔
یوتھ کانگریس کے ریاستی سکریٹری نے الزام لگایا کہ اے ایم یو کے وائس چانسلر آمریت چلا رہے ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ اور پراکٹر کی ٹیم نے فیسوں میں اضافے کے خلاف طلبہ کے جاری احتجاج کو کچل دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ طلباء کے خلاف مقدمات درج کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ احتجاج پر بیٹھے طلبہ پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ میمورنڈم کے ذریعے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بڑھائی گئی فیسوں کو فی الفور واپس لیا جائے۔ پروکٹوریل ٹیم کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 15 تاریخ تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹو بلاک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو خود کو بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں سمجھنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فیس میں اضافہ مرکزی حکومت یا ریاستی حکومت کے حکم پر کیا جاتا تو ہم اسے قبول کر لیتے، لیکن یہ فیس وائس چانسلر نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے خود بڑھا دی ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔
ایس پی چھاتر سبھا کے میٹروپولیٹن صدر محسن نے الزام لگایا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر آمرانہ ہو گئی ہیں اور ان کی ذہنیت بی جے پی ہے۔ وہ بی جے پی کے ذریعے اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر بنی ہیں۔ وائس چانسلر نے حکم نامہ جاری کر کے طلباء کی فیسوں میں 40 سے 61 فیصد اضافہ کر دیا ہے لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وائس چانسلر اس فرمان کو واپس لیں۔
اے ایم یو کی ترجمان پروفیسر وبھا شرما نے کہا کہ کئی سالوں کے بعد فیس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے فیسوں میں 15 سے 20 فیصد اضافہ کیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے افسران اجلاس کر رہے ہیں۔ طلباء کے مفاد میں اور کیا کیا جا سکتا ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے۔