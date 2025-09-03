نئی دہلی: الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے بی جے پی کے ذریعہ مبینہ ووٹ چوری کے خلاف بہار میں راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی 'ووٹر ادھیکار یاترا' کو ملنے والی حمایت سے حوصلہ افزائی حاصل کرتے ہوئے کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے بہار اسمبلی انتخابات انڈیا بلاک کے حق میں یک طرفہ ہو گئے ہیں۔ کانگریس ذرائع کے مطابق یاترا کے اثر سے انڈیا بلاک کو بہار کی کل 243 اسمبلی سیٹوں میں سے تقریباً 150 سیٹیں ملنے کا امکان ہے، جس سے حکمراں این ڈی اے کو بھاری نقصان ہو گا۔
243 رکنی بہار اسمبلی کے انتخابات اکتوبر نومبر 2025 میں ہونے کا امکان ہے۔ انتخابات کے پیش نظر، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کی قیادت میں انڈیا بلاک نے 17 اگست سے یکم ستمبر تک 1,300 کلومیٹر طویل یاترا نکالی، جس میں 110 سے زیادہ اسمبلی حلقوں کا احاطہ کیا گیا۔
انتخابات یک طرفہ طور پر انڈیا بلاک کے حق میں
اے آئی سی سی سکریٹری انچارج بہار سشیل پاسی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "یہ یاترا انتہائی کامیاب رہی ہے۔ عوامی حمایت زبردست تھی۔ درحقیقت یہ ایک تحریک کی طرح تھی۔ اس یاترا نے یقینی طور پر آنے والے انتخابات کو یک طرفہ طور پر انڈیا بلاک کے حق میں کر دیا ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق، انڈیا بلاک مل کر تقریباً 150 سیٹیں جیت لے گا۔ کانگریس کی سیٹیں بھی 2020 میں جیتی گئی 19 سیٹوں سے دوگنی ہونے کا امکان ہے۔۔"
یاترا کا پیغام بہار کے ووٹروں تک پہنچ گیا
انہوں نے کہا، "یاترا کا پیغام بہار کے ووٹروں تک پہنچ گیا ہے۔ اب زیادہ تر رائے دہندگان کا خیال ہے کہ متنازعہ ایس آئی آر (الیکٹرل رول ریویژن) کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ ہے، جس نے 65 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے حق رائے دہی کو چھین لیا ہے۔ اس سے بی جے پی کو سخت مقابلہ ملے گا کیونکہ اس نے ریاست میں اتنی بڑی تعداد میں ووٹوں کی کمی کی کبھی مخالفت نہیں کی۔"
کانگریس کی جارحانہ مہم
کانگریس ذرائع کے مطابق کامیاب سفر کو لے کر پارٹی کے اندر جوش و خروش ہے لیکن انڈیا بلاک کو اکتوبر نومبر میں ہونے والے انتخابات تک اس برتری کو برقرار رکھنے کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ اس کے لیے کانگریس قائدین نے جلد از جلد سیٹوں کی تقسیم پر سمجھوتہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کانگریس جن 70 سیٹوں پر انتخاب لڑ رہی ہے، ان پر توجہ مرکوز کرکے اور جارحانہ مہم چلائی جائے گی۔
کانگریس اور انڈیا بلاک کے اتحادی
کانگریس نے 2020 کے انتخابات میں 70 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا، لیکن وہ صرف 19 سیٹیں جیت سکی تھی۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ اس کی وجہ سے اس بار کانگریس، انڈیا بلاک کے اتحادیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ سیٹیں چھوڑ سکتی ہے۔ کانگریس لیجسلیٹیو پارٹی کے لیڈر شکیل احمد خان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "میرے لیے اہم تشویش یہ ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے۔ اگر ہمارا راستہ ہوتا تو ہم اتحاد پر زور دیتے کہ وہ سیٹوں کی تقسیم کو جلد از جلد مکمل کرے۔ ہم ان سیٹوں پر جارحانہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں جن کی جیت کا ہمیں یقین ہے۔ تمام سیٹوں کے لیے ایک حکمت عملی بھی ہونی چاہیے اور ہم سب کے درمیان کسی قسم کی تفریق کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔
اتحاد کے لیے کچھ سیٹیں چھوڑیں گے، لیکن ہم وہ سیٹیں نہیں چھوڑیں گے جو ہمیں جیتنے کا یقین ہے۔ خان کے مطابق، ووٹ چوری کے معاملے کے علاوہ، کانگریس آنے والے دنوں میں اپنی مہم میں ہندوستانی بلاک کے سماجی بہبود کے ایجنڈے پر بھی زور دے گی۔ خان نے کہا، "ووٹ چوری کا پیغام ووٹروں تک پہنچا ہے۔ لیکن انہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ اتحاد کا مقصد کیا ہے اور اگر وہ انڈیا بلاک کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ خواتین کے الاؤنس، نوجوان نسل، روزگار، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، صنعت، آمدنی پیدا کرنے اور سخت امن و امان جیسے ٹھوس مسائل کو ووٹروں کو سمجھانا ہوگا۔"
الیکشن کمیشن کا دائر اعتراضات کی تصدیق کا عمل
اپوزیشن انڈیا الائنس بہار میں ووٹر لسٹ کی متنازعہ سمری انٹینسیو ریویژن (SIR) کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے یکم اگست کو شائع ہونے والی مسودہ فہرست میں سے 65 لاکھ سے زیادہ ناموں کو حذف کیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، ریاست کے کل 7.9 کروڑ ووٹروں میں سے، 25 جولائی کو ختم ہونے والے ایس آئی آر کے عمل کے دوران 7.2 کروڑ کی گنتی کے فارم موصول ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن اب افراد کی جانب سے دائر اعتراضات کی تصدیق کے عمل میں ہے۔
ریاستی ٹیم پر انحصار
کانگریس لیڈر چندن یادو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہماری مرکزی قیادت نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یاترا کے حوالے سے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اب یہ ریاستی ٹیم پر منحصر ہے کہ وہ اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔"