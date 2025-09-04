کانگریس نے بی جے پی پر اتراکھنڈ ضمنی انتخابات میں بڑے پیمانے پر ووٹ چوری کا لگایا الزام

دہرادون: اتراکھنڈ کانگریس کے صدر کرن مہارا نے جمعرات کو کیدارناتھ ضمنی انتخابات میں بی جے پی پر بڑے پیمانے پر ووٹ چوری کے سنگین الزامات لگائے۔
واضح رہے کہ چند روز قبل کانگریس رہنما راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے خلاف مبینہ ووٹ چوری کا الزام عائد کرتے ہوئے بہار کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانہ پر ’ووٹر ادھیکار یاترا‘ نکالی تھی۔
کرن مہارا نے کہا، "جس طرح ہریانہ اور مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی دھاندلیوں کے بہت سے معاملات سامنے آئے تھے، اسی طرح 2022 کے اسمبلی اور اتراکھنڈ کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر ووٹ چوری ہوئے ہیں۔ کانگریس اس کا پورا ثبوت دے رہی ہے"۔
کانگریس ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کے رکن گردیپ سنگھ سپل نے کہا، "دو ضمنی انتخابات جیتنے کے بعد، بی جے پی سمجھ گئی کہ کانگریس کیدارناتھ ضمنی انتخابات بھی جیتے گی۔ اس لیے انہوں نے وہی کچھ دہرایا جو ہریانہ اور مہاراشٹر کے انتخابات میں کیا گیا تھا۔ کیدارناتھ ضمنی انتخاب سے پہلے 8500 ووٹوں کا اضافہ کیا گیا اور بعد میں 4 ہزار ووٹ ہٹادیئے گئے، اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا چاہئے کہ ووٹ کیوں کاٹے گئے۔
سپل نے کہا کہ انتخابات میں ووٹوں کی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے 'میرا ووٹ میرا اختیار' کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ پنکج چھتری، پریم بہوکھنڈی اور ابھینو تھاپر اس کمیٹی کا حصہ تھے جس نے ایک جامع عوامی رابطہ اور عوامی بیداری مہم چلائی اور کم از کم 2,000 آر ٹی آئی فائل کرنے کا ہدف مقرر کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ "بہت زیادہ عوامی حمایت کے بعد، ہمیں 2,503 آر ٹی آئی کا ڈیٹا ملا۔ اس کے علاوہ ہزاروں شہریوں نے بھی آزادانہ طور پر آر ٹی آئی داخل کیے۔ اس سب کے باوجود کمیشن کی طرف سے اب تک صرف 136 جوابات آئے ہیں۔ زیادہ تر جوابات پیچیدہ تھے، اور زیادہ تر معاملات میں معلومات دوسرے محکموں تک پہنچائی گئی۔"
سپل نے کہا کہ اس عمل میں کئی رکاوٹوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسے ہی پارٹی نے آر ٹی آئی دائر کرنے کا فیصلہ کیا، 10 روپے کے پوسٹل آرڈرز اچانک ڈاکخانوں سے غائب ہو گئے۔" اگر ایسی رکاوٹیں سامنے نہ آتیں تو درخواستوں کی تعداد 10 ہزار سے زیادہ ہو سکتی تھی۔ 2020 کے انتخابات میں ووٹروں کی فہرست میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جنہوں نے ووٹ دیا بعد میں ان کے نام ووٹرز کی فہرست سے ہٹا دیے گئے۔
انہوں نے کہا کہ "آئین کے آرٹیکل 326 کے مطابق 18 سال سے زیادہ عمر کے ہر شہری کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے، اس کے باوجود دہرادون میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں اگست 2024 کی فہرست سے تقریباً 96,000 ناموں کو خارج کر دیا گیا تھا، حالانکہ بعد میں یہ تعداد بڑھا دی گئی اور عین انتخابات سے تین دن پہلے 32 ہزار ناموں کو ہٹادیا گیا، جس سے سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔
سپل نے کہا کہ کانگریس ووٹ چوری کی مہم کو اگلے درجے پر لے جا رہی ہے تاکہ ملک کو معلوم ہو سکے کہ کس طرح عوام کی مرضی کے خلاف ووٹ چوری ہورہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "بی جے پی ہر سطح پر ووٹ چوری کر رہی ہے۔ 2027 میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن کانگریس 2027 کے اسمبلی انتخابات میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونے دے گی اور حکومت بنائے گی۔"