بی جے پی کے ’مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے‘ والی اے آئی ویڈیو پر کانگریس کو شدید اعتراض

بی جے پی کے ’مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے‘ والی اے آئی ویڈیو پر کانگریس کو شدید اعتراض
آسام میں بی جے پی کی جانب سے بنائے گئے AI ویڈیو نے سیاسی میدان میں ہلچل مچادی، جس کے بعد سیاسی جنگ شروع ہوگئی۔
نئی دہلی : کانگریس نے بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ اس نے AI سے تیار کردہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کی ہیں۔ یہ ویڈیوز ان کے ریاستی صدر گورو گگوئی اور مسلم کمیونٹی کو نشانہ بناتی ہیں۔ کانگریس نے اس معاملے پر پولیس میں شکایت درج کرانے کا اعلان کیا ہے۔
پارٹی کے ترجمان کے مطابق، کانگریس کی سوشل میڈیا اور آئی ٹی سیل، ڈسپور پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائے گی۔ یہ اقدام بی جے پی کے 'ایکس' ہینڈل پر جاری کردہ ویڈیوز کے ردعمل میں کیا جا رہا ہے۔
آسام بی جے پی نے پیر سے اپنے 'ایکس' ہینڈل پر کئی ویڈیوز پوسٹ کیے ہیں۔ ان ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ریاست میں غیر قانونی تارکین وطن سے خطرہ ہے۔ پہلا ویڈیو 'آسام بغیر بی جے پی' کے ٹیگ لائن کے ساتھ جاری کیا گیا۔ اس ویڈیو میں AI تصاویر کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ مسلمان گوہاٹی، ہوائی اڈے، اسٹیڈیم، چائے کے باغات اور دیگر مقامات پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے: "ہم پائیجان کے اس خواب کو سچ نہیں ہونے دے سکتے۔"
کانگریس کا ردعمل: گورو گگوئی کا موقف
گورو گوگوئی نے ان ویڈیوز پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی آئی ٹی سیل کے الفاظ، اقدامات اور تصاویر آسام کے معاشرے کی سطح کو بھی نہیں کھرچ سکتیں۔ گوگوئی نے بی جے پی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آسام کو ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کے بیچ تفرقہ پیدا کریں۔ گوگوئی نے آسام کی بھرپور ثقافتی اور تاریخی ورثے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ سے جڑے لوگ آسام کے ذہن کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔
بی جے پی کا جوابی حملہ
بی جے پی آسام نے گوگوئی کے پوسٹ پر جوابی حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ "بصیرت والا پائیجان ایک ایسی جنت بنانا چاہتا ہے جہاں اس کی اپنی نسل قدم رکھنے کی ہمت نہیں کرے۔" بی جے پی نے گگوئی کے 'بور آسام' کے تصور پر سوال اٹھایا۔
آسام کے اطلاعات و تعلقات عامہ کے وزیر پیوش ہزاریکا نے بی جے پی کے ویڈیوز کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیوز غیر قانونی تارکین وطن کے خطرے کو ظاہر کرتی ہے۔ ہزاریکا نے سوال اٹھایا کہ اگر مسئلہ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے تو 'سیکولرازم کے چیمپئنز' کو مرچی کیوں لگی؟
وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اس معاملے پر براہ راست تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے گوگوئی کو "نام نہاد امول بیبی" قرار دیا۔ سرما نے کہا کہ ایسے لوگ جنہیں کسی چیز کا علم نہیں، جو صرف اپنی پی آر کی طاقت پر آگے بڑھنا جانتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا خطرہ بن سکتے ہیں؟