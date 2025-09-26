بستی میں مذہبی جھنڈے کو لے کر دو گروپوں میں تصادم، شرپسندوں نے ایک موٹر سائیکل کو لگا دی آگ
پولیس نے پہنچ کر صورتحال پر قابو پالیا۔ تین افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور گاؤں میں پولیس تعینات کردی گئی ہے۔
Published : September 26, 2025 at 1:07 PM IST
بستی، اتر پردیش: ضلع کے ہرائیہ علاقے میں جھنڈا لہرانے کے تنازعہ پر دو برادریوں کے افراد آپس میں لڑ پڑے۔ واقعہ کے دوران شرپسندوں نے ایک موٹر سائیکل کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس نے پہنچ کر صورتحال پر قابو پالیا اور تین افراد کو حراست میں لے لیا۔ امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق ہرائیہ کے راجواپور میں واقع چفوا گاؤں میں درگا پنڈال کے قریب کمیٹی کے ارکان جھنڈا لہرا رہے تھے۔ دوسری برادری کا جھنڈا گر گیا۔ اس سے تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ جلد ہی ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔ جس سے تصادم ہوا۔ اس دوران کچھ شرپسندوں نے ایک بائک کو آگ لگا دی۔ موٹر سائیکل تیزی سے جل اٹھی اور آگ تیزی سے بھڑک اٹھی۔
پولیس نے دونوں فریقین کو منانے کی کوشش کی
خبر کے مطابق آگ دیکھ کر لوگ مشتعل ہوگئے اور کسی نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ کچھ ہی دیر بعد ہرائیہ پرسرام پور پولیس اسٹیشن کی فورس موقع پر پہنچی۔ پولیس نے دونوں فریقین کو منانے کی کوشش کی۔ عوام کے غصے کو دیکھ کر اے ڈی ایم پرتی پال سنگھ چوہان اور ایڈیشنل ایس پی شیاماکانت بھی پولس فورس کے ساتھ پہنچے۔
ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی
پولیس نے دونوں برادریوں کے لوگوں کو سمجھا کر صورتحال پر قابو پالیا۔ انہوں نے ملزمین کے بارے میں معلومات بھی اکٹھی کیں۔ تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سنجے سنگھ نے کہا کہ ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شکایت موصول ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جائے وقوعہ پر امن و امان برقرار ہے اور گاؤں میں کمک تعینات کردی گئی ہے۔