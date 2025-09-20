ETV Bharat / state

یوپی میں کتوں کو 'عمر قید'! سی ایم یوگی کا نیا حکم نامہ، لوگوں کو کاٹنے والے کتے اب بھگتیں گے عمر قید کی سزا

کتوں کی سزا کا فیصلہ عہدیداروں کا ایک پینل کرے گا جس میں میونسپل حکام، پولیس اور مقامی میونسپل ملازمین شامل ہیں۔

cm yogi ordered up stray dogs punishment second time life imprisonment at animal birth control abc centre Urdu News
یوگی حکومت نے آوارہ کتوں کو لے کر احکامات جاری کیے (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 5:02 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 5:36 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

الہٰ آباد، اترپردیش: یوگی حکومت نے اتر پردیش میں مجرموں اور بدعنوان افراد کے خلاف سخت رویہ اپنایا ہے۔ اس کے نتیجے میں اتر پردیش میں مجرموں اور بدعنوان افراد کو پریشانی کا سامنا ہے۔ جرائم پیشہ اور کرپٹ افراد کے بعد اب آوارہ کتوں کا بھی وہی انجام ہو رہا ہے۔ یوگی حکومت نے کتوں کے حوالے سے نیا حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت آوارہ کتوں کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

درحقیقت، الہٰ آباد اور لکھنؤ سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں آوارہ کتوں کے حملوں کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کتے کے کاٹنے کے واقعات کا بھی نوٹس لیتے ہوئے حکم جاری کردیا۔ اس کے بعد اب یوگی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ محکمۂ شہری ترقی کے چیف سکریٹری کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق اگر کوئی کتا پہلی بار کسی شخص کو کاٹ لے تو کتے کو 10 دن تک اینیمل برتھ کنٹرول (اے بی سی) سینٹر میں رکھا جائے گا۔

میونسپل کارپوریشن کا اینیمل برتھ کنٹرول

اس حکم کے تحت لوگوں کو بار بار کاٹنے والے کتے اب عمر قید کی سزا بھگتیں گے۔ اس سزا کا فیصلہ حکام کا ایک پینل کرے گا، جس میں میونسپل اہلکار، پولیس، اور مقامی میونسپل ملازمین شامل ہیں۔ ان کا کام اس طرح کے واقعات کی نگرانی کرنا ہوگا اور اگر کسی کتے کے بارے میں بار بار شکایات آتی ہیں تو کتے کو پکڑ کر میونسپل کارپوریشن کے اینیمل برتھ کنٹرول (ABC) سینٹر میں رکھا جائے گا۔

اس کے علاوہ شکایت درج کرانے والے متاثرہ شخص کو بھی میونسپل حکام کے زیر نگرانی رکھا جائے گا۔ اس مشاہدے کے دوران اگر کتا ریبیز یا کسی اور بیماری میں مبتلا پایا گیا تو کتے کو فوری طور پر اسپتال بھیجا جائے گا۔

کتے کو ریبیز سے بچاؤ کی ویکسین

الہٰ آباد میونسپل کارپوریشن لائیوسٹاک آفیسر ڈاکٹر وجے امرت راج نے بتایا کہ یہ پوری مشق چھ نکاتی پروگرام کے تحت کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اطلاع دینے والے نے انجکشن لگایا ہے یا سرکاری اسپتال میں علاج کرایا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ کتے کو ریبیز سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی ہے یا نہیں۔

پہلی بار کتوں کے لیے 10 دن کی جیل

اگر کوئی کتا پہلی بار کاٹتا ہے، تو کتے کو 10 دن کے لیے میونسپل کارپوریشن کے اینیمل برتھ کنٹرول (ABC) سینٹر میں رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتے کو 10 دن جیل میں گزارنا ہوں گے۔ اس دوران اس کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ اگر کتا کسی بیماری میں مبتلا پایا گیا تو اسے فوری طور پر الگ تھلگ کردیا جائے گا۔ اسے صحت مند ہونے تک میونسپل کارپوریشن کے ڈاگ کیئر سینٹر میں رکھا جائے گا۔

مائیکرو چِپ لگائی گئی

اینیمل برتھ کنٹرول (اے بی سی) سینٹر میں رکھے گئے کتے کو چھوڑنے سے پہلے اس میں ایک مائیکرو چِپ لگائی جائے گی۔ یہ کتے کے مقام اور اس کے جسم میں ہونے والی کسی تبدیلی کے بارے میں مکمل ڈیٹا فراہم کرے گا۔ اس سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے گا۔

کتوں کو ملے گی تربیت

ایک تین رکنی پینل اس پوری مشق میں شامل ہو گا جس میں میونسپل حکام، پولیس افسران اور مقامی باشندے شامل ہوں گے۔ پینل اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ کتا جارحیت سے دوسروں کو کاٹ رہا ہے یا اسے اکسایا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے کتے کو بار بار اکسایا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مزید برآں، ایسے حالات میں پرسکون رہنے کے لیے کتے کو ٹرینر کی مدد سے تربیت دی جائے گی۔

Last Updated : September 20, 2025 at 5:36 PM IST

