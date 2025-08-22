پٹنہ، بہار: ریاست بہار کی راجدھانی پٹنہ میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے 100 سالہ پروگرام میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں نتیش کمار نے ٹوپی پہننے سے انکار کر دیا اور اپنے وزیر زماں خان کو ٹوپی پہنانے پر مجبور کر دیا۔ اس ویڈیو پر لوگوں کی جانب سے طرح طرح کے ردعمل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔
नीतीश की राजनीति का नया रंग – मंच पर टोपी अस्वीकार, पीछे संघी तालमेल स्वीकार। चचा की चालाकी का असली चेहरा सामने#viral #modi #TrendingNow pic.twitter.com/EoTWlO5Sym— Bihar Youth Congress (@IYCBihar) August 21, 2025
سی ایم نتیش نے نہیں پہنی ٹوپی
پروگرام کے دوران بہار حکومت کے اقلیتی بہبود کے وزیر زماں خان وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو ٹوپی پہنانے کے لیے اسٹیج پر پہنچے۔ لیکن وزیر اعلیٰ نے ان سے ٹوپی لے لی اور خود پہننے کی بجائے زماں خان کو پہنائی۔ اس واقعے کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔
نتیش پر آر جے ڈی کا طنز
اس واقعہ کے بعد آر جے ڈی نے وزیر اعلیٰ پر حملہ کیا ہے۔ آر جے ڈی کے ترجمان اعجاز احمد نے کہا کہ نتیش کمار نے جس طرح ٹوپی پہننے سے انکار کیا، اس سے صاف ہے کہ وہ آر ایس ایس اور بی جے پی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اقتدار کے لیے اس نے اپنے نظریات سے سمجھوتہ کیا ہے اور اب وہ آر ایس ایس-بی جے پی کی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں۔
"وزیر اعلیٰ نے جس طرح سے ٹوپی پہننے سے انکار کیا، اس سے صاف ہے کہ وہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ نتیش کمار نے اب اپنے نظریات سے سمجھوتہ کر لیا ہے۔ اقتدار کے لیے وہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں۔":– اعجاز احمد، ترجمان آر جے ڈی
'نتیش اقلیتوں کو ٹوپی پہناتے آئے ہیں'
کانگریس لیڈر عمران پرتاپ گڑھی نے بھی اسے ٹوپی ٹرانسفر قرار دیا۔ کانگریس نے کہا کہ وہ کسی بھی طرح بی جے پی اور آر ایس ایس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اسے بی جے پی کا دباؤ قرار دیا اور پہلے ٹوپی پہننے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جے ڈی یو اقلیتی مورچہ کو پوچھنا چاہیے کہ اس نے یہ کس دباؤ میں کیا؟
جس شخص نے انہیں ٹوپی پہنائی اسے ٹوپی پہنایا
"نتیش کمار شروع سے ہی لوگوں کو ٹوپی پہنا رہے ہیں۔ پہلے پہن رہے تھے تو اس کا مطلب وہ ٹوپیاں ہی پہنا رہے تھے۔ چاہے وہ پہنیں یا نہ پہنیں، دونوں سورتوں میں وہ لوگوں کو ٹوپی ہی پہنا رہے ہیں۔ اچھا ہے آج انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کا دباؤ ہو، نریندر مودی نے منع کیا ہو۔ ویسے اقلیتی محاذ نے نتیش جی سے پوچھنا چاہیے کہ آخر کس کے دباؤ میں ٹوپی پہننے سے انکار کیا ۔" انہوں نے ٹوپی پہنانے والے کو ہی ٹوپی پہنا دیا۔":- عمران پرتاپ گڑھی، راجیہ سبھا ایم پی، کانگریس
اس سے پہلے بھی نتیش اپنی حرکتوں سے لوگوں کو حیران کر چکے ہیں
یہ پہلی بار نہیں ہے کہ نتیش کمار کا اس طرح کا ویڈیو بحث میں آیا ہو۔ کچھ دن پہلے ایل این مشرا انسٹی ٹیوٹ کے ایک پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے محکمۂ تعلیم کے ایڈیشنل چیف سکریٹری ایس سدھارتھ کی طرف سے دیا ہوا پھولوں کا برتن اپنے ماتھے پر لگایا تھا۔ وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی تھی۔
نتیش اور ٹوپی اور ٹیکا پر ان کا بیان
وزیر اعلیٰ نتیش کمار پہلے بھی یہ بیان دیتے رہے ہیں کہ ٹوپی پہننی ہوگی اور ٹیکا بھی لگانا ہوگا۔ لیکن آج جب انہیں ٹوپی پہنائی جا رہی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا اور جس نے ٹوپی پہنانی چاہی اسے پہنا دیا۔ اقلیتی بہبود کے وزیر زماں خان بھی اس ردعمل سے حیران رہ گئے۔ تاہم بعد میں انہوں نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔
انوکھی عادات کی لمبی فہرست
نتیش کمار کے عجیب ردعمل کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بہار میں جلسۂ عام کے دوران انہوں نے اچانک وزیر اعظم نریندر مودی کا ہاتھ تھاما اور اسے دیکھنے لگے۔ اشوک چودھری کے ماتھے پر ٹیکا دیکھ کر انہوں نے اپنی پیشانی دوسرے وزراء کی پیشانی کے قریب کر دی۔ ان ویڈیوز کا بہت چرچا ہوا۔