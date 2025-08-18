سنبل پور، اڈیشہ: ریاست اڈیشہ کے سنبل پور ضلع میں 9ویں کلاس میں پڑھنے والی نابالغ لڑکی کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعہ کے تعلق سے جوجمورا پولس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ پولیس افسر نے بتایا کہ جوجمورا پولیس اسٹیشن میں متاثرہ کے خاندان کی تحریری شکایت کی بنیاد پر، بی این ایس (ایک نابالغ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری) کی دفعہ 70 (2) اور جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ (POCSO) ایکٹ کی دفعہ 6 (جنسی حملہ) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
الزام ہے کہ اتوار کی شام تقریباً 6:30 بجے نابالغ لڑکی قریبی کھیت میں رفع حاجت کے لیے گئی تھی کہ 5 نوجوانوں نے مبینہ طور پر نابالغ لڑکی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔
مرکزی ملزم سمیت 3 گرفتار
سمبل پور کے ایس پی مکیش بھامو نے پیر کو بتایا کہ جوجمورا پولس نے اس واقعہ کے مرکزی ملزم سمیت 3 لوگوں کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا۔ اس واقعہ میں ایک اہم ملزم ہے جب کہ 4 دیگر نے اس جرم میں اس کی مدد کی تھی۔ ایس پی نے کہا کہ اب تک تین ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور پولیس دیگر دو ملزمین کو جلد از جلد گرفتار کر لے گی۔
ایس پی نے بتایا کہ مرکزی ملزم اور تینوں ملزمین نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی کی عمر 14 سال ہے اور وہ نویں جماعت کی طالبہ ہے۔
پولیس نے فوری کارروائی کی
سمبل پور کے ایس پی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ کل شام تقریباً 6:30 بجے جوجمورا تھانے میں ایک نابالغ لڑکی قریبی کھیت میں رفع حاجت کرنے گئی تھی۔ اس کے ساتھ مبینہ طور پر عصمت دری کی گئی۔ اطلاع ملنے کے بعد ریڈاکھول ایس ڈی پی او اور جوجمورا پولیس نے فوری کارروائی کی۔ اس واقعہ کے مرکزی ملزم کے خلاف تھانہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جوجمورا پولس پہلے ہی اس کے ساتھ کل تین ملزمین کو گرفتار کر چکی ہے۔
جلد از جلد چارج شیٹ داخل کی جائے گی
ایس پی مکیش بھامو نے کہا کہ "جلد سے جلد ٹھوس شواہد اکٹھے کرکے اس واقعہ میں چارج شیٹ داخل کی جائے گی۔ جلد ہی POCSO عدالت سے عدالتی عمل کو تیز کرنے کی درخواست کی جائے گی۔" انہوں نے کہا کہ پولیس کسی نابالغ لڑکی یا عورت کے خلاف کسی بھی جرم کے معاملے میں زیرو ٹالرینس کی پالیسی اپنا رہی ہے۔