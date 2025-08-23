کیونجھر: اڈیشہ کے کیونجھر ضلع کے انجر گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول کی دوسری کلاس کی طالبہ جیوتسنا دیہوری رات بھر کلاس روم میں بند رہی۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے اسے کھڑکی کی گرل میں پھنسا ہوا پایا۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگوں نے لڑکی کو وہاں سے بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد ضلع انتظامیہ نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر گوراہری مہانتا کو معطل کر دیا۔
کلاس روم کا گیٹ باہر سے بند تھا۔ جس کی وجہ سے طالبہ باہر نہیں نکل سکی اور رات بھر وہیں پھنسی رہی باہر نکلنے کی کوشش میں اس کا سر گرل میں پھنس گیا۔ لڑکی کے ساتھ ہونے والے اس واقعہ کی وجہ سے ضلع کلکٹر نے ہیڈ ماسٹر گوراہری مہنت کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔
کیس میں ہیڈ ماسٹر پر فرائض میں غفلت برتنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسکول انتظامیہ نے شام 4 بجے یہ جانے بغیر کہ جیوتسنا ڈیہوری نامی دوسری جماعت کی طالبہ ابھی بھی کلاس میں تھی باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اسکول کے بعد جب لڑکی گھر نہیں پہنچی تو اس کے گھر والوں کو تشویش ہوئی اور اس کی تلاش شروع کردی۔
کافی تلاش کے بعد لڑکی نہ ملی۔ جیوتسنا اسکول کے بند کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش میں زخمی ہوگئی۔ اس کا سر کھڑکی کی گرل میں پھنس گیا اور وہ ساری رات وہیں لٹکتی رہی۔ اس دوران چھوٹی بچی کو کافی تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔
آخر کار گاؤں والوں اور گھر والوں نے اسکول کے باورچی سے چابیاں لے کر اور کھڑکی کی لوہے کی سلاخوں کو موڑ کر جیوتسنا کو بچایا۔ جیوتسنا کو بچانے کے بعد، اسے علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال لے جایا گیا اور بعد میں اسے واپس اسکول بھیج دیا گیا۔ محکمہ سکول اینڈ ماس ایجوکیشن کے مطابق بچی فی الحال صحت مند ہے۔
لڑکی کی والدہ نے بتایا کہ جب وہ رات 9 بجے کام سے واپس آئی تو ان کی بیٹی گھر پر نہیں تھی۔ بعد میں کافی تلاش کے بعد بھی وہ نہ مل سکی۔ وہ صبح تک انتظار کرتی رہی۔ جب اسے اپنی بیٹی نہ ملی تو وہ اسکول گئی۔ وہاں اس نے اپنی بیٹی کو ریلنگ میں پھنسا ہوا پایا۔
اس واقعہ کے بارے میں اسکول ٹیچر سنجیتا دش نے بتایا کہ شدید بارش کی وجہ سے کل شام 4.10 بجے اسکول بند کردیا گیا تھا۔ اس دوران لڑکی نیچے میز پر سو رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے لڑکی کو نہیں دیکھا۔ ٹیچر نے بتایا کہ رات یا صبح لڑکی نے اسکول کے کلاس روم سے نکلنے کی کوشش کی ہوگی اور اس دوران وہ ریلنگ میں پھنس گئی۔