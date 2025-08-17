ETV Bharat / state

بی جے پی کو اقتدار سے بیدخل کرنے متحد ہوجائیں، عوام سے لالو یادو کی اپیل - LALU UNITY CALL TO DETHRONE BJP

تیجسوی نے ایس آئی آر کو 'ووٹوں پر ڈاکہ' قرار دیتے ہوئے بہار کے لوگوں سے بی جے پی کو سبق سکھانے کا مطالبہ کیا۔

بی جے پی کو اقتدار سے بیدخل کرنے متحد ہوجائیں، عوام سے لالو یادو کی اپیل
بی جے پی کو اقتدار سے بیدخل کرنے متحد ہوجائیں، عوام سے لالو یادو کی اپیل (INC social media)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2025 at 6:10 PM IST

پٹنہ: بہار کے سابق وزیر اعلی لالو پرساد یادو اور ان کے بیٹے تیجسوی یادو نے اتوار کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر لوگوں کے حق رائے دہی کو چوری کرنے کی سازش کا الزام لگایا۔ لالو نے لوگوں سے متحد ہوکر بی جے پی کے خلاف لڑنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ انڈیا بلاک آنے والے اسمبلی انتخابات میں زعفرانی پارٹی کا تختہ الٹ دے گا۔

ساسارام میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی 'ووٹر ادھیکار یاترا' سے خطاب کرتے ہوئے، آر جے ڈی سربراہ نے کہاکہ "چورو کو ہٹائے، بی جے پی کو بھگائیے۔ کسی بھی صورت میں بی جے پی حکومت کو اقتدار میں رہنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ سب کو متحد ہو کر چوروں کی اس بدعنوان پارٹی کا تختہ الٹنا چاہیے۔" قبل ازیں قبل پٹنہ میں لالو یادو نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’ملک میں موجودہ حالات ایمرجنسی کے دوران کے حالات سے زیادہ خراب ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ راہل گاندھی ہمارے ساتھ ہیں۔‘

ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے الزام لگایا کہ بی جے پی الیکشن کمیشن کا استعمال کرکے لوگوں کے حق رائے دہی کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ انتخابی فہرستوں کے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کو 'ووٹوں کا ڈاکہ' قرار دیتے ہوئے تیجسوی نے کہا کہ "یہ مشق ووٹ کی چوری نہیں بلکہ ووٹ پر ڈاکہ ہے۔ وہ (بی جے پی) چور نہیں بلکہ ڈاکو ہے، الیکشن کمیشن کا استعمال کرکے ووٹ چوری کررہے ہیں۔"

انہوں نے کہا کہ "بی آر امبیڈکر نے ہمیں 'ووٹ کا حق' دیا لیکن بی جے پی الیکشن کمیشن کے ذریعے اس حق کو چھین رہی ہے۔ الیکشن کمیشن بی جے پی کی ہدایت پر کام کر رہا ہے۔ راگھو پور حلقہ کے بہت سے ووٹروں کو مردہ قرار دیا گیا تھا۔ ہم نے ان ووٹروں کو انتخابی ہیرا پھیری ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں بھیجا تھا۔ راہل گاندھی نے ان 'مردہ' لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ چائے پی۔"

تیجسوی نے کہا کہ بہار کی سرزمین جمہوریت کی سرزمین ہے اور یہاں اس طرح کی انتخابی بددیانتی کی کبھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ "ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا وہ کریں گے۔"

بہار کے 20 سے زیادہ اضلاع پر محیط 1,300 کلومیٹر طویل 'ووٹر ادھیکار یاترا' کا مقصد ووٹر لسٹوں میں مبینہ ہیرا پھیری کو بے نقاب کرنا ہے اور یہ یاترا یکم ستمبر کو پٹنہ کے گاندھی میدان میں ایک عظیم الشان ریلی میں اختتام پذیر ہوگی۔

