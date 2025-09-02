دہرادون، (اتراکھنڈ): دیو بھومی اتراکھنڈ کے پرفیوم کی خوشبو اب پورے ملک میں پھیل رہی ہے۔ اتراکھنڈ کے دورے کے دوران پی ایم نریندر مودی نے بھی اتراکھنڈ کے پرفیوم کی تعریف کی۔ پی ایم مودی کو تیمور کا پرفیوم پیش کیا گیا۔ جس کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ اتراکھنڈ کے پرفیوم کو بھی عالمی سطح پر پہچان ملے گی۔ جو اب سچ ہو رہی ہے اور نوجوانوں کو پرفیوم بنانے کی تربیت دی جا رہی ہے۔
بچوں کے لیے بہتر پلیٹ فارم
اتراکھنڈ میں "اسکول آف پرفیومری" ملک کے بچوں کے لیے ایک بہتر پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ اسکول آف پرفیومری میں ملک کی تمام ریاستوں کے بچوں کو پرفیوم بنانے کے طریقہ کار کے بارے میں جانکاری دی جارہی ہے۔ اس اسکول کی خاص بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو تیمرو (تیمور) پرفیوم بہت پسند تھا، وہ پرفیوم بھی اتراکھنڈ کے اس اسکول میں تیار کیا گیا تھا۔ جس نے ملک کا پہلا سرشار اور سرکاری ادارہ بننے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔
اسکول آف پرفیومری کو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو پرفیوم بنانے کے بارے میں معلومات بہتر انداز میں دی جا سکیں۔ پرفیوم ملک میں چھپا ہوا موضوع ہے۔ اچھی کوالٹی کے پرفیوم فرانس میں بنتے ہیں لیکن وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں جب کہ خام مال صرف بھارت سے آتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں پرفیوم بنانے کی جو تربیت ہونی چاہیے وہ دستیاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوشبودار پودے کے مرکز میں پرفیوم بنانے کی تربیت دینے کے لیے ’’اسکول آف پرفیومری‘‘ کا آغاز کیا گیا ہے۔ تاکہ بچوں کو بھی اچھے معیار کے پرفیوم بنانے کی تربیت دی جا سکے۔:-نریپیندر چوہان، ڈائریکٹر، آرومیٹک پلانٹ سنٹر
پرفیوم بنانے کی باریکیاں سیکھنی پڑتی ہیں
نریپیندر چوہان نے کہا کہ پرفیوم صرف ایک لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے سائنس، آرٹ اور بہت سے عمل شامل ہیں۔ پرفیوم بنانے کے لیے کانسیپٹ روم بھی بنائے گئے ہیں جہاں پرفیوم کس قسم کا بنانا ہے اس کا تصور تیار کیا گیا ہے۔ پرفیوم بنانے کے لیے پہلے تین قسم کے نوٹ تیار کیے جاتے ہیں جن میں ٹاپ، درمیانی اور بیس نوٹ شامل ہیں۔ ایسی صورت حال میں اس نوٹ کی بنیاد پر کئی مرکبات کو شامل کرکے پرفیوم بنایا جاتا ہے۔ ایسے میں بچوں کو کانسیپٹ روم میں ہی پرفیوم کے بارے میں بنیادی معلومات دی جاتی ہیں، تاکہ ان کا تصور واضح ہو جائے کہ وہ کس قسم کا پرفیوم بنانا چاہتے ہیں۔ کانسیپٹ روم میں بچوں کا تصور صاف کرنے کے بعد انہیں پرفیوم لائبریری میں لے جایا جاتا ہے اور انہیں پرفیوم کے 16 خاندانوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔
تیمارو پرفیوم کو اچھا رسپانس ملتا ہے
نریپیندر چوہان نے کہا کہ تیمارو پرفیوم کو اچھا رسپانس ملنے کے بعد اب وہ دوسرے پرفیوم پر بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خوشبو کی کرسٹلائزیشن لیب میں پرفیوم کی تیاری کے دوران ٹیم خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے بعد جب پرفیوم کا حتمی فارمولا تیار ہو جاتا ہے تو اس کے معیار کو جانچا جاتا ہے۔ اس کے لیے اسکول آف پرفیومری میں ایوولوشن بوتھ بھی بنائے گئے ہیں جہاں پرفیوم کا معیار چیک کیا جاتا ہے۔ جب اسے حتمی شکل دی جاتی ہے، تو اسے پیداوار کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔
دیگر مصنوعات میں بھی پرفیوم کا استعمال
پرفیوم بنانے کے ساتھ ساتھ دیگر مصنوعات میں بھی خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں صابن، ہینڈ واش، شیمپو، اگربتی اور دیگر مصنوعات شامل ہیں۔ مصنوعات کی خوشبو چیک کرنے کی سہولت بنائی گئی ہے، ایسی مصنوعات تیار کرنے کے بعد کہاں سے خوشبو آتی ہے، پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد کس قسم کی خوشبو آتی ہے اور خوشبو کتنی دیر تک رہتی ہے، یہ سب کچھ یہاں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ کپڑے دھونے کے صابن اور ڈٹرجنٹ میں بھی خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں یہ سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، تاکہ اگر کوئی صابن یا صابن تیار کیا جائے تو یہاں یہ بھی جانچا جا سکتا ہے کہ اس سے بو آتی ہے یا نہیں، اور خوشبو کتنی دیر تک رہتی ہے۔
اتنے بچوں کو دی جا رہی ہے تربیت
نریپیندر چوہان نے مزید بتایا کہ ملک کی کئی ریاستوں سے کل 16 بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل دو بیچوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے اور ہر بیچ میں 16-16 بچوں کو تربیت دی گئی تھی۔ ایسے میں 8 ستمبر سے 16 بچوں کی تربیت شروع ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے بچوں نے رجسٹریشن بھی کرالی ہے۔ ان تمام بچوں کو پرفیومری کے شعبے کی تربیت دی جائے گی اور انہیں بنیادی معلومات دی جائیں گی کہ پرفیوم کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے طریقے کیا ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ملک میں کہیں بھی پرفیومری کے لیے وقف اور مکمل سہولیات کے ساتھ ایسی تربیت فراہم کرنے کی سہولت نہیں ہے۔ تاہم جب بچے یہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں تو انہیں مناسب سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے۔
پرفیوم لائبریری میں سولہ قسم کے پرفیوم
پرفیوم لائبریری میں پرفیوم کی 16 فیملیز رکھی گئی ہیں۔ کیونکہ مختلف پرفیوم کے مختلف خاندان یا زمرے ہوتے ہیں۔ جس میں فلورا، فروٹ، اوشینک، ہربل، گرین، مسکی، موسی، گورمیٹ، ایلڈیہائیڈ اور دیگر شامل ہیں۔ ایسے میں پرفیوم لائبریری میں بچوں کو پرفیوم فیملیز کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک تصور بنتا ہے کہ خاندان سے متعلق پرفیوم تیار کرنا پڑتا ہے۔:-ڈاکٹر گریما، ساگندھ پودھا کیندر
پرفیوم بنانے کے لیے تجربے کی ضرورت ہے
سگندھ پاؤدھا کیندر کی ڈاکٹر گریما نے مزید کہا کہ پرفیوم فیملی کا فیصلہ کرنے کے بعد، کوئی بھی خوشبو کرسٹلائزیشن لیب میں جاتا ہے۔ اس کے بعد جس بھی پرفیوم فیملی کی نشاندہی کی جائے تو اس خاندان سے متعلق تمام مرکبات کو ملا کر پرفیوم تیار کیا جاتا ہے۔ پرفیوم تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ تجربہ درکار ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ بہت تفصیلی کام ہے۔ یہ بھی بتایا کہ عام طور پر ایک پرفیوم تیار کرنے میں 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس میں 1 سال سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ اس میں تجربہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔
کوالٹی چیک
اسکول آف پرفیومری میں تیار کیا جانے والا پہلا پرفیوم کون سا ہے؟ اس بارے میں پوچھے جانے پر ڈاکٹر گریما نے بتایا کہ پرفیوم تیمور سے تیار کیا گیا ہے جو اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع میں پایا جاتا ہے۔ تیمور پرفیوم میں تیمور بیس دیا گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر خوشبو والے پرفیوم فیملی کے مرکبات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ گرما نے کہا کہ جب آپ تیمور پرفیوم سونگھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں اور اس کی خوشبو تقریباً 8 گھنٹے تک رہتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تیمور پرفیوم وہی پرفیوم ہے جو وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کیا گیا تھا۔ جس کی وزیر اعظم نریندر مودی نے خوب تعریف کی۔