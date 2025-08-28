ETV Bharat / state

مرغی نے نیلے رنگ کے انڈے دیے، سب حیران، دیکھنے کے لیے لوگوں کی لگی بھیڑ - CHICKEN LAYING BLUE EGGS

ریاست کے داونگیرے ضلع میں ایک مرغی نے نیلے رنگ کے انڈے دے کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ اس پر ویٹرنری ڈیپارٹمنٹ کا ردعمل بھی آیا۔

chickens that lay blue eggs surprise people in davanagere karnataka Urdu News
کرناٹک کے داونگیرے ضلع میں ایک مرغی نے نیلے رنگ کے انڈے دے کر سب کو حیران کر دیا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 12:38 PM IST

3 Min Read

داونگیرے، کرناٹک: ریاست کرناٹک کے ضلع داونگیرے میں ایک مرغی نے نیلے رنگ کا انڈا دے کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ معاملہ حیران کن لیکن سچ ہے۔ داونگیرے ضلع کے چنناگیری تعلقہ کے نالور گاؤں میں ہمیشہ سفید انڈے دینے والی گھریلو مرغی نے نیلے رنگ کا انڈا دے کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔

chickens that lay blue eggs surprise people in davanagere karnataka Urdu News
1 (ETV Bharat)

مرغی کے مالک سید نور نے نیلے رنگ کا انڈا ملنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ مرغی عموماً سفید انڈے دیتی ہے۔ اب اس نے اچانک نیلے رنگ کا انڈا دیا ہے۔ اس پر مقامی لوگ اور محکمۂ مویشی پالن کے افسران حیران ہیں۔

chickens that lay blue eggs surprise people in davanagere karnataka Urdu News
1 (ETV Bharat)

نایاب انڈے کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد جمع

سید نے یہ نیلا انڈا جوں کا توں رکھا ہے۔ سید نے یہ مرغی دو سال قبل ایک تاجر سے خریدی تھی۔ سفید انڈے دینے والی اس گھریلو مرغی کی جانب سے نیلے رنگ کا انڈا دینے کے سبب سب حیران ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نایاب انڈے کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آرہے ہیں۔

chickens that lay blue eggs surprise people in davanagere karnataka Urdu News
1 (ETV Bharat)

مرغی کے مالک کی طرف سے دی گئی مرغی کے بارے میں معلومات

مرغی کے مالک سید نور نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں 10 مرغیاں پال رہا ہوں۔ میں انہیں وہی کھانا کھلاتا ہوں جو عام طور پر دیتا ہوں۔ میں نے انہیں ہر بار سفید یا پیلے مائل انڈے دیتے دیکھا ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب انہوں نے نیلے رنگ کا انڈا دیا ہے۔'

chickens that lay blue eggs surprise people in davanagere karnataka Urdu News
1 (ETV Bharat)

ڈیپارٹمنٹ کے حکام کا جواب

انیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹرنری سروسز ڈیپارٹمنٹ کے حکام نے نیلے انڈے کے حوالے سے اپنا ردعمل دیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹرنری سروسز ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر اشوک نے میڈیا کو جواب دیا۔

نیلے انڈے دینے والا چکن

میں نے مرغیوں کو سبز پیلے انڈے دیتے دیکھا ہے۔ تاہم میں انہیں نیلے رنگ کے انڈے دیتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مرغیاں اس طرح شاذ و نادر ہی انڈے دیتی ہیں۔ یہ پہلی بار ہے جب انہوں نے نیلے رنگ کے انڈے دیے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مرغی کے لبلبے میں موجود biliverdin نامی روغن کی وجہ سے انڈے نیلے ہوں-:ڈاکٹر اشوک ڈائریکٹر انیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹرنری سروسز ڈیپارٹمنٹ

یہ بھی پڑھیں:

داونگیرے، کرناٹک: ریاست کرناٹک کے ضلع داونگیرے میں ایک مرغی نے نیلے رنگ کا انڈا دے کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ معاملہ حیران کن لیکن سچ ہے۔ داونگیرے ضلع کے چنناگیری تعلقہ کے نالور گاؤں میں ہمیشہ سفید انڈے دینے والی گھریلو مرغی نے نیلے رنگ کا انڈا دے کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔

chickens that lay blue eggs surprise people in davanagere karnataka Urdu News
1 (ETV Bharat)

مرغی کے مالک سید نور نے نیلے رنگ کا انڈا ملنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ مرغی عموماً سفید انڈے دیتی ہے۔ اب اس نے اچانک نیلے رنگ کا انڈا دیا ہے۔ اس پر مقامی لوگ اور محکمۂ مویشی پالن کے افسران حیران ہیں۔

chickens that lay blue eggs surprise people in davanagere karnataka Urdu News
1 (ETV Bharat)

نایاب انڈے کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد جمع

سید نے یہ نیلا انڈا جوں کا توں رکھا ہے۔ سید نے یہ مرغی دو سال قبل ایک تاجر سے خریدی تھی۔ سفید انڈے دینے والی اس گھریلو مرغی کی جانب سے نیلے رنگ کا انڈا دینے کے سبب سب حیران ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نایاب انڈے کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آرہے ہیں۔

chickens that lay blue eggs surprise people in davanagere karnataka Urdu News
1 (ETV Bharat)

مرغی کے مالک کی طرف سے دی گئی مرغی کے بارے میں معلومات

مرغی کے مالک سید نور نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں 10 مرغیاں پال رہا ہوں۔ میں انہیں وہی کھانا کھلاتا ہوں جو عام طور پر دیتا ہوں۔ میں نے انہیں ہر بار سفید یا پیلے مائل انڈے دیتے دیکھا ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب انہوں نے نیلے رنگ کا انڈا دیا ہے۔'

chickens that lay blue eggs surprise people in davanagere karnataka Urdu News
1 (ETV Bharat)

ڈیپارٹمنٹ کے حکام کا جواب

انیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹرنری سروسز ڈیپارٹمنٹ کے حکام نے نیلے انڈے کے حوالے سے اپنا ردعمل دیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹرنری سروسز ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر اشوک نے میڈیا کو جواب دیا۔

نیلے انڈے دینے والا چکن

میں نے مرغیوں کو سبز پیلے انڈے دیتے دیکھا ہے۔ تاہم میں انہیں نیلے رنگ کے انڈے دیتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مرغیاں اس طرح شاذ و نادر ہی انڈے دیتی ہیں۔ یہ پہلی بار ہے جب انہوں نے نیلے رنگ کے انڈے دیے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مرغی کے لبلبے میں موجود biliverdin نامی روغن کی وجہ سے انڈے نیلے ہوں-:ڈاکٹر اشوک ڈائریکٹر انیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹرنری سروسز ڈیپارٹمنٹ

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

PICTURES CHICKEN LAY BLUE EGGSBLUE CHICKEN EGGSSURPRISE BLUE EGGSA BLUE HENS EGGCHICKEN LAYING BLUE EGGS

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.