داونگیرے، کرناٹک: ریاست کرناٹک کے ضلع داونگیرے میں ایک مرغی نے نیلے رنگ کا انڈا دے کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ یہ معاملہ حیران کن لیکن سچ ہے۔ داونگیرے ضلع کے چنناگیری تعلقہ کے نالور گاؤں میں ہمیشہ سفید انڈے دینے والی گھریلو مرغی نے نیلے رنگ کا انڈا دے کر لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔
مرغی کے مالک سید نور نے نیلے رنگ کا انڈا ملنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ مرغی عموماً سفید انڈے دیتی ہے۔ اب اس نے اچانک نیلے رنگ کا انڈا دیا ہے۔ اس پر مقامی لوگ اور محکمۂ مویشی پالن کے افسران حیران ہیں۔
نایاب انڈے کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد جمع
سید نے یہ نیلا انڈا جوں کا توں رکھا ہے۔ سید نے یہ مرغی دو سال قبل ایک تاجر سے خریدی تھی۔ سفید انڈے دینے والی اس گھریلو مرغی کی جانب سے نیلے رنگ کا انڈا دینے کے سبب سب حیران ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نایاب انڈے کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آرہے ہیں۔
مرغی کے مالک کی طرف سے دی گئی مرغی کے بارے میں معلومات
مرغی کے مالک سید نور نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں 10 مرغیاں پال رہا ہوں۔ میں انہیں وہی کھانا کھلاتا ہوں جو عام طور پر دیتا ہوں۔ میں نے انہیں ہر بار سفید یا پیلے مائل انڈے دیتے دیکھا ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب انہوں نے نیلے رنگ کا انڈا دیا ہے۔'
ڈیپارٹمنٹ کے حکام کا جواب
انیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹرنری سروسز ڈیپارٹمنٹ کے حکام نے نیلے انڈے کے حوالے سے اپنا ردعمل دیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹرنری سروسز ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر اشوک نے میڈیا کو جواب دیا۔
نیلے انڈے دینے والا چکن
میں نے مرغیوں کو سبز پیلے انڈے دیتے دیکھا ہے۔ تاہم میں انہیں نیلے رنگ کے انڈے دیتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مرغیاں اس طرح شاذ و نادر ہی انڈے دیتی ہیں۔ یہ پہلی بار ہے جب انہوں نے نیلے رنگ کے انڈے دیے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مرغی کے لبلبے میں موجود biliverdin نامی روغن کی وجہ سے انڈے نیلے ہوں-:ڈاکٹر اشوک ڈائریکٹر انیمل ہسبنڈری اینڈ ویٹرنری سروسز ڈیپارٹمنٹ