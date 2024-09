Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Sat Sep 28 2024 ताजा समाचार

छत्तीसगढ़ में डेढ़ दशक में 5वीं बार अच्छी बारिश, जानिए इस मानसून कितने बरसे बदरा - Rain Record in Chhattisgarh

Rain Record in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में इस साल अच्छी बारिश हुई. सावन का महीना शुरू होने के बाद लगातार बारिश हो रही है. जिससे बारिश का आंकड़ा सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है. बीते 15 साल की बात करें तो प्रदेश में 5वीं बार इस साल अच्छी बारिश हुई. Chhattisgarh received best rainfall, How much rain did Chhattisgarh get this year | Read More