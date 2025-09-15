سرکاری اساتذہ کو کلاس روم کی بینچ پر خراٹے لیتے دیکھا گیا، دو اساتذہ معطل
چھتر پورکےایک سرکاری اسکول میں ٹیچرکی نیند کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے۔اس سےقبل بھی اساتذہ کے خراٹے لینے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔
Published : September 15, 2025 at 2:33 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 2:52 PM IST
چھترپور: مدھیہ پردیش کے چھتر پور میں سرکاری اسکولوں کے تعلیمی نظام کو شرمسار کرنے والا ایک اور معاملہ دیکھنے کو ملا۔ یہاں اساتذہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے خراٹے لیتے نظر آئے۔ اساتذہ کے سونے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ حال ہی میں ایسے ہی دو معاملے سامنے آئے ہیں۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحقیقات کے بعد کارروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔
اساتذہ کلاس روم بنچوں پر خراٹے لے رہے ہیں
چھتر پور کے سرکاری اسکولوں میں تعینات اساتذہ حکومت سے پوری تنخواہ لیتے ہیں لیکن جب بچوں کو پڑھانے کی بات آتی ہے تو کچھ اساتذہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر خراٹے لیتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ویڈیو گرام پنچایت موروا کے مرگوان گاؤں کے سیکنڈری اسکول کا سامنے آیا ہے۔ ویڈیو میں استاد جگم پرجاپتی کلاس روم میں بچوں کے بینچ پر سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
گاؤں والوں نے ویڈیو بنائی
یہ ویڈیو مقامی دیہاتیوں نے بنائی ہے، جو ہفتہ کی سہ پہر تین بجے کی بتائی جارہی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب بچے کلاس میں نہ پہنچے تو استاد وہیں سو گئے۔ گاؤں والوں نے موقع پر پہنچ کر ٹیچر کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔
'بچوں کی تعلیم پر اثر'
گاؤں والوں نے بچوں کے مستقبل پر اس طرح کے رویے کے اثرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ مقامی رہائشی چھوٹے لال نے کہا کہ جب اساتذہ سکول میں سوتے ہیں تو یقیناً ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں پڑھانا نہیں چاہتے، لیکن کوئی کیا کرے، غربت کی وجہ سے بے بس ہے۔
مزید پڑھیں: ٹیچر کی دھمکی، میری کوچنگ میں پڑھو ورنہ فیل کر دوں گا، ڈپریشن کی شکار طالبہ اسپتال میں زیر علاج، سکول کا نام سن کر ڈر گئی
اسکول میں اساتذہ کے سونے کا تیسرا واقعہ
یہ پہلا استاد نہیں جو حکومت سے بھاری تنخواہ لے کر کمرہ جماعت میں سوتا ہے۔ ضلع میں یہ تیسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے یکم اگست کو کانتی گاؤں کے پرائمری اسکول میں ایک ٹیچر سوتی ہوئی پائی گئی تھی۔ تحقیقات کے بعد اسے معطل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک ٹیچر منوج کمار پال بھی ماوائی گھاٹ اسکول میں سوئے ہوئے پائے گئے۔ تحقیقات کے بعد انہیں 9 اگست کو معطل بھی کر دیا گیا تھا۔اب یہ معاملہ مرگوان گاؤں کے سیکنڈری اسکول میں سامنے آیا ہے، جس میں ٹیچر جگم پرجاپتی کلاس روم میں سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔