مہاراشٹر: فڈنویس حکومت کی کابینہ میں توسیع، چھگن بھجبل نے وزیر کے طور پر حلف لیا - CHHAGAN BHUJBAL TAKE OATH

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 20, 2025 at 2:42 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 2:51 PM IST 3 Min Read

ممبئی: مہاراشٹر میں مہاوتی حکومت نے منگل کو اپنی کابینہ میں توسیع کی، جس کے تحت این سی پی (اجیت گروپ) کے سینئر لیڈر چھگن بھجبل نے وزیر کے طور پر حلف لیا۔ انہیں این سی پی (اجیت گروپ) کے کوٹہ سے دھننجے منڈے کی جگہ وزیر بنایا گیا ہے۔ 77 سالہ بھجبل مہاراشٹر کی سیاست میں او بی سی کمیونٹی کا ایک اہم چہرہ ہیں اور وہ اس سے قبل کابینی وزیر اور نائب وزیر اعلیٰ جیسے اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ بھجبل کی کابینہ میں واپسی کئی لحاظ سے اہم ہے۔ دسمبر 2024 میں، انہوں نے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس کے ذریعہ کی گئی کابینہ کی توسیع میں انہیں شامل نہ کرنے پر عوامی طور پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اب ان کی واپسی دھننجے منڈے کے استعفیٰ کے بعد ہوئی ہے۔ منڈے نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے مارچ میں فوڈ اینڈ سپلائیز کے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، حالانکہ بیڈ سرپنچ دیشمکھ قتل کیس میں ان کے ساتھی والمک کراڈ کا نام سامنے آنے کے بعد ان کے استعفیٰ پر سوال اٹھ رہے تھے۔ مہاراشٹر کے وزیر کے طور پر حلف لینے کے بعد، این سی پی لیڈر چھگن بھجبل نے کہاکہ "جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 'انجام اچھا ہو تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے'۔ میں نے وزارت داخلہ سمیت ہر ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ مجھے جو بھی ذمہ داری دی جائے گی، وہ ٹھیک رہے گی۔ یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے..."

چھگن بھجبل اس وقت ناسک ضلع کے ییولا سے ایم ایل اے ہیں۔ انہیں مہاراشٹر کی سیاست کا طویل تجربہ ہے اور انہیں او بی سی کمیونٹی کا ایک ممتاز رہنما سمجھا جاتا ہے۔ ان کی واپسی سے مہاوتی اتحاد کو او بی سی کمیونٹی میں اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ حلف لینے کے بعد انہیں کونسا محکمہ الاٹ کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ چیف منسٹر فڈنویس ہی لیں گے۔ یہ بھی پڑھیں: راج ٹھاکرے نے ادھو کی طرف بڑھایا ہاتھ، ایم این ایس سربراہ کے بیان پر مہاراشٹرا میں سیاست تیز - MNS ALLIANCE WITH SHIVSENA UBT واضح رہے کہ مہاراشٹر میں حکمران مہاوتی اتحاد میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)، شیو سینا اور اجیت پوار کی قیادت والی این سی پی شامل ہے۔ چھگن بھجبل کی واپسی سے اتحاد میں این سی پی کا قد مزید بڑھے گا۔ اس کے علاوہ او بی سی کمیونٹی میں ان کے تجربے اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہیں حکومت میں اہم رول ملنے کا امکان ہے۔

