خواتین کے ساتھ تصاویر اور چیٹ! چیتانانند سرسوتی کے فون سے پولیس کو کئی ثبوت ملے

پولیس کو چیتانانند کے فون پر خواتین کے ساتھ چیٹ کا پتہ چلا ہے، سوامی نے انہیں جھوٹے وعدوں سے لالچ دینے کی کوشش کی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 4:45 PM IST

نئی دہلی: چیتانانند سرسوتی، جس پر ایک پرائیویٹ انسٹی ٹیوٹ میں 17 طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام ہے، کا منگل کے روز اپنی دو خواتین معاونوں سے سامنا ہوا جنہوں نے مبینہ طور پر متاثرین کو دھمکی دی اور انہیں اپنے فحش پیغامات کو حذف کرنے پر مجبور کیا۔

تحقیقات کے دوران پولیس کو 62 سالہ سرسوتی کے فون پر کئی خواتین کے ساتھ چیٹ کا پتہ چلا ہے، جس میں انہیں جھوٹے وعدوں سے لالچ دینے کی کوشش کی گئی۔

ایک پولیس افسر نے بتایا کہ چیتانانند کے فون میں ایئر ہوسٹس کے ساتھ اس کی متعدد تصاویر اور خواتین کی ڈسپلے پکچرز (DP) کے اسکرین شاٹس بھی تھے۔ خودساختہ سوامی مبینہ طور پر کئی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا، جب وہ قومی دارالحکومت میں ایک پرائیویٹ انسٹی ٹیوٹ کے چیئرپرسن کے طور پر تعینات تھا۔

افسر نے کہا کہ چیتانانند تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہا ہے اور تفتیش کاروں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ افسر نے مزید کہا کہ ’سوامی کو اپنے کئے پر کوئی پشیمانی نہیں ہے وہ ہر سوال کا ٹال مٹول جواب دے رہا ہے‘۔ چیتانانند کی دو خواتین ساتھی، جنہوں نے انسٹی ٹیوٹ میں مختلف عہدوں پر کام کیا، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور تحقیقات کے حصے کے طور پر ان کا سامنا کیا جا رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: 17 طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کا ملزم سوامی چیتانیانند گرفتار، آگرہ کے ہوٹل میں چھپا ہوا تھا

پولیس نے کہا کہ سرسوتی نے تفتیش کے دوران بار بار جھوٹ بول رہا ہے جبکہ اس کا سامنا متعدد ثبوتوں سے کرایا گیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب دستاویزات اور ڈیجیٹل ثبوت دکھائے جاتے ہیں۔ پیر کے روز، چیتانانند کو انسٹی ٹیوٹ کے کیمپس میں ان مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی لے جایا گیا جہاں وہ متاثرین کو فون کرتا تھا۔ چیتانانند کو کئی دنوں تک فرار ہونے کے بعد اتوار کو آگرہ کے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔

