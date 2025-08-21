دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کو زیڈ کیٹیگری کی سیکورٹی

نئی دہلی: مرکزی حکومت نے بدھ کے روز 'جن سنوائی' نامی عوامی شکایت کی سماعت کے دوران دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملے کے بعد انہیں سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی زیڈ زمرہ کی سیکوریٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سی آر پی ایف کے اہلکار جمعرات کی صبح وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچے تاکہ دہلی پولیس سے ان کی حفاظت کا چارج لیں۔
ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ 20-22 سی آر پی ایف اہلکار گپتا کو زیڈ زمرہ کی سیکورٹی فراہم کریں گے۔ چوبیس گھنٹے حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ اور دفتر کے اندر اور اطراف میں اضافی تعیناتی بھی کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ 'جن سنوائی' پروگرام کے دوران شہریوں کے ساتھ بات چیت کے دوران گپتا پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کے ایک دن بعد آیا ہے۔
زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی مرکزی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ تحفظ کے اعلیٰ ترین درجات میں سے ایک ہے اور اس میں عام طور پر قریبی محافظوں، ڈرائیوروں، اور اسکارٹ گاڑیوں کے ساتھ 20 سے زیادہ اہلکاروں کا اسکواڈ شامل ہوتا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہیں شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ گپتا، جنہوں نے اس سال 20 فروری کو دہلی کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا، اپنے عوامی رابطہ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر اکثر 'جن سنوائی' سیشنز کا انعقاد کرتی رہی ہیں۔ سیکورٹی ایجنسیاں پہلے ہی اس کے خطرے کے ادراک کا جائزہ لے رہی تھیں اور منگل کے واقعے نے مرکز کو فوری طور پر ان کے تحفظ کی سطح کو اپ گریڈ کرنے پر آمادہ کیا۔
دریں اثنا، ملزم راجیش کھمجی، جس نے گپتا پر حملہ کیا تھا، کو پہلے دہلی کی عدالت میں پیش کرنے کے بعد بدھ کو پانچ دن کے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف دفعہ 109 (1) بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) (قتل کی کوشش، 10 سال قید اور جرمانہ) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) اور اسپیشل سیل ٹیم نے بدھ کو ملزم سے پوچھ گچھ کی۔