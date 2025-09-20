ذات برادری کی شان بڑھانا 'قوم مخالف'، عوامی دستاویزات سے ایسے کالم اور اندراجات کو ہٹا دیں: الہ آباد ہائی کورٹ
عدالت نے ریاستی حکومت کو حکم دیا کہ پولیس ریکارڈ سے ملزمان، مخبروں اور گواہوں کی ذات سے متعلق کالم اور تمام اندراجات ہٹا دیں۔
Published : September 20, 2025 at 2:06 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 2:40 PM IST
پریاگ راج: شراب کی اسمگلنگ سے متعلق ایک فوجداری مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی آر اور ضبطی میمو میں ملزم کی 'ذات' کا ذکر کرنے کی روایت کو فوری طور پر ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک تفصیلی فیصلے میں جسٹس ونود دیواکر نے اس پریکٹس کو 'قانونی غلط فہمی' اور 'شناخت کی پروفائلنگ' قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمل آئینی اخلاقیات کو مجروح کرتا ہے اور بھارت میں آئینی جمہوریت کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔
عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ اپنے پولیس دستاویزات کے طریقہ کار میں جامع تبدیلیاں کرے۔ عدالت نے سرکاری فارم سے ملزمان، مخبروں اور گواہوں کی ذات سے متعلق تمام کالم اور اندراجات ہٹانے کا حکم دیا۔ عدالت نے پروین چھتری کی طرف سے دائر درخواست کو خارج کر دیا، جس میں ان کے خلاف شراب کی اسمگلنگ کیس میں فوجداری کارروائی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عدالت نے اس کیس میں ایف آئی آر اور ضبطی میمو میں ملزم کی کاسٹ کے ذکر پر سخت اعتراض کیا۔ ہائی کورٹ نے اس پریکٹس کے لیے ڈی جی پی کے استدلال پر تنقید کی اور ذات کی بنیاد پر شناخت سے ہونے والے نفسیاتی اور سماجی نقصان پر دور رس تبصرے کیے۔
'یہ قانونی غلطی ہے'
عدالت نے شناخت کے لیے ذات پر انحصار کو جدید آلات جیسے آدھار کارڈ، فنگر پرنٹس اور موبائل کیمروں کے دور میں قانونی غلطی قرار دیا۔ یہ دلیل کہ فارموں کی منظوری صرف مرکزی حکومت کی طرف سے دی جا سکتی ہے، عدالت نے اسے قانونی طور پر ناقابل قبول مانا کیونکہ آئین کے تحت پولیسنگ ایک ریاستی موضوع ہے، جو ریاست کو وہ ذات پات سے پاک معاشرے کے آئینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فارموں میں ترمیم کرنے کا حق دیتا ہے۔
جج موصوف کا ذات پات کے خاتمے پر زور
ہائی کورٹ نے ڈی جی پی پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خود کو ایک پولیس اہلکار کی طرح پیش کیا جو آئینی اخلاقیات سے لاتعلق ہو اور بالآخر یونیفارم میں بیوروکریٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہو گئے۔ عدالت نے اسے بدقسمتی سے تعبیر کیا کہ افسر کے کاموں کا بچاؤ کیا گیا بجائے اس کے کہ محکمہ جاتی انکوائری کی جاتی اور آئینی اقدار کے تئیں اسے حساس بنایا جاتا۔ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ سنہ 2047 تک ترقی یافتہ قوم کے وژن کو حاصل کرنے کے لیے ذات پات کا خاتمہ ہمارے قومی ایجنڈے کا مرکزی حصہ ہونا چاہیے۔
ہائی کورٹ کی اہم ہدایات
ذات کے کالم کو ہٹانا: ذات یا برادری سے متعلق تمام اندراجات کو پولیس کے تمام فارموں بشمول جرائم کی تفصیلات کے فارم، گرفتاری/عدالت میں سرنڈر میمو، اور پولیس کی حتمی رپورٹس سے ہٹایا جائے۔
ماں کا نام شامل کرنا: ماں کا نام تمام متعلقہ پولیس فارمز میں والد/شوہر کے نام کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔
پولیس اسٹیشن نوٹس بورڈز: تمام تھانوں کے نوٹس بورڈز پر ملزمان کے ناموں کے آگے ذات کے کالم کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔
ذات والے سائن بورڈز کو ہٹانا: ذات کی شان بڑھانے والے سائن بورڈز یا علاقوں کو ذات کے مخصوص علاقوں کے طور پر نشان زد کرنے والے سائن بورڈز کو فوری طور پر ہٹا دیا جانا چاہیے، اور مستقبل میں ان کی دوبارہ تنصیب کو روکنے کے لیے باقاعدہ ضابطے بنائے جائیں۔
مرکزی حکومت کے لیے سفارشات
تمام گاڑیوں پر ذات پر مبنی نعروں اور شناخت کنندگان پر واضح طور پر پابندی لگانے کے لیے مرکزی موٹر وہیکل رولز میں ترمیم کی جانی چاہیے۔
سوشل میڈیا پر ذات پات کا گلوریفکیشن (شان بڑھانا) اور نفرت پھیلانے والے مواد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آئی ٹی کے ضوابط کو مضبوط کیا جانا چاہیے۔
شہریوں کے لیے خلاف ورزیوں کی اطلاع دینے کے لیے ایک مانیٹرنگ میکنزم قائم کیا جانا چاہیے۔
معاملہ کیا تھا؟
پروین چھتری نام کے ایک ملزم نے اپنے خلاف فوجداری کارروائی کو منسوخ کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ یہ معاملہ اٹاوہ کے جسونت نگر پولیس اسٹیشن میں درج ہے۔ استغاثہ کے مطابق 29 اپریل 2023 کو پولیس کی ایک ٹیم نے اسکارپیو کار کو روکا اور درخواست گزار پروین چھتری سمیت تین افراد کو گرفتار کیا۔ تلاشی لینے پر گاڑی سے وہسکی کی 106 بوتلیں سامنے آئیں، جن پر جعلی لائسنس پلیٹوں کے ساتھ "صرف ہریانہ میں فروخت کے لیے" کا نشان لگایا گیا تھا۔ ضبطی میمو میں ملزمان کی ذات مالی، پہاڑی راجپوت اور ٹھاکر کے طور پر درج کی گئی تھی۔ ان سے ملی اطلاع کی بنیاد پر ایک اور کار کو روکا گیا جس سے شراب کی مزید 254 بوتلیں برآمد ہوئیں۔ دوسری گاڑی کے مالک کی شناخت پنجابی، پاراشر اور برہمن ذات کے طور پر ہوئی ہے۔ ملزم نے ہریانہ سے بہار میں شراب سمگل کرنے کا اعتراف کیا اور پروین چھتری کو اپنا 'گینگ لیڈر' بتانے کی بات بھی قبول کی۔
مزید پڑھیں:
مردم شماری 2027: مرکز نے آبادی اور ذات کی مردم شماری کےلئے جاری کیا نوٹیفکیشن
کیا ذات پر مبنی مردم شماری جموں و کشمیر کے ریزرویشن تنازع کو سلجھا سکتی ہے؟
سناتنیوں کو ذات اور زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جانا چاہئے: بابا رام دیو
ذات کے سرٹیفکیٹ کے لیے کہاں اور کیسے درخواست دی جائے؟ ذات پات کی مردم شماری کیوں ہے ضروری؟