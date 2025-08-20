ETV Bharat / state

کانگریس ایم ایل اے عارف مسعود کے خلاف مقدمہ درج، ہائی کورٹ کے حکم پر کارروائی - CONGRESS MLA ARIF MASOOD

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 8:40 PM IST

بھوپال: کانگریس ایم ایل اے عارف مسعود کے خلاف بھوپال کے کوہیفزا تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی جبل پور ہائی کورٹ کے حکم پر کی ہے۔ کانگریس ایم ایل اے کے خلاف جعلی دستاویزات کی بنیاد پر دھوکہ دہی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق عدالت کے حکم پر مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ غور طلب ہے کہ جبل پور ہائی کورٹ نے بھوپال پولیس کو 3 دن کے اندر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اس معاملے میں متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کا بھی کہا تھا۔

ڈی سی پی شالنی دیکشت نے کہا، "کانگریس ایم ایل اے عارف مسعود کے گاؤں خانو میں واقع اندرا پریہ درشنی کالج کی تسلیم کا معاملہ گزشتہ 20 سالوں سے چل رہا ہے، اس کالج کی تحقیقات کے بعد، محکمہ تعلیم نے جون 2025 میں اس کی پہچان منسوخ کر دی تھی۔ کانگریس ایم ایل اے محکمہ کی کارروائی کے خلاف ہائی کورٹ پہنچے تھے، لیکن عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران ان کی واپسی ہوئی تھی۔ کالج سے متعلق ہائی کورٹ نے حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال سے اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔

ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں کرپشن جڑوں تک پھیل چکی ہے۔ عدالت نے کانگریس ایم ایل اے کے خلاف دفعہ 420، 467، 468 کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔

20 سال تک ڈیڈ کی تفتیش نہیں ہوئی

1999 میں اندرا پریہ درشنی کالج کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کانگریس ایم ایل اے عارف مسعود نے کھسرہ 26 میں بتایا تھا کہ یہ زمین رابعہ سلطان سے خریدی گئی تھی۔ خسرہ 26 کا رقبہ 2.83 ایکڑ ہے۔ اصل سیل ڈیڈ (ڈیڈ ایک قانونی دستاویز ہے جو کسی پراپرٹی کی ملکیت ایک شخص سے دوسرے کو منتقل کرتی ہے۔ یہ ایک تحریری دستاویز ہے جو سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہوتی ہے جس میں تمام فریقین کے نام اور جائیداد کی تفصیلات ہوتی ہیں)، خریدار کو عارف مسعود کی اہلیہ روبینہ مسعود کے طور پر دکھایا گیا تھا۔

سیل ڈیڈ دوبارہ 2004 میں جمع کرائی گئی۔ کالج اس ڈیڈ کی بنیاد پر چلتا رہا۔ تاہم 2004 میں ہی رجسٹرار آفس کی تحقیقات میں انکشاف ہوا تھا کہ عارف مسعود کی جانب سے جمع کرائی گئی سیل ڈیڈ ریونیو ریکارڈ میں درج نہیں تھی اور دوسری بار جمع کرائی گئی ڈیڈ جعلی تھی۔ کالج کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد 2025 میں اس کی شناخت منسوخ کر دی گئی۔

