نئی دہلی: راجدھانی دہلی میں آوارہ کتوں کو پکڑنے کے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ایم سی ڈی کی ٹیم مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پیر کے روز روہنی سیکٹر-3 میں کچھ نام نہاد کتوں سے محبت کرنے والوں نے ایم سی ڈی کے اہلکاروں پر حملہ کیا اور کتے کو ٹیم سے چھین لیا۔ واقعہ K.N. کاٹجو مارگ تھانہ علاقہ۔
روہنی سیکٹر 3 کا واقعہ
دہلی پولیس کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ایم سی ڈی کے عہدیداروں کی شکایت پر پولیس نے ایف آئی آر نمبر 421/25 درج کرکے تحقیقات شروع کردی۔ موقع سے ملے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولیس نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا، جس کی شناخت بھاویک وسان (34) ساکن سیکٹر-3، روہنی کے طور پر کی گئی ہے۔
پوچھ گچھ کے دوران ملزم نے بتایا کہ وہ اپنی دکان کے باہر چار کتوں کو کھانا کھلاتا تھا اور ’’روہنی ڈاگ لورز‘‘ نامی واٹس ایپ گروپ سے وابستہ ہے۔ اس گروپ کو نیہا نائر نامی لڑکی چلاتی ہے۔
جانچ میں پتہ چلا کہ 18 اگست کو جیسے ہی ایم سی ڈی کی ٹیم کتے کو پکڑنے پہنچی، ملزم بھاویک نے گروپ میں لوکیشن ڈال کر اطلاع دی۔ اس کے بعد دیگر ممبران موقع پر پہنچ گئے اور ایم سی ڈی ٹیم کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ اس دوران کتے کو آزاد کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق ملزم کو مقدمے میں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والی دو دیگر لڑکیوں کی بھی شناخت روہنی کے رہنے والے کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کی تلاش کے لیے پولیس ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں ملوث دیگر افراد کی بھی شناخت کی جا رہی ہے۔
پولیس نے کہا کہ ایم سی ڈی ٹیم سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کارروائی کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ قانونی جرم ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد دہلی کے مختلف مقامات پر کتوں سے محبت کرنے والوں کا احتجاج دیکھا گیا ہے۔ جانوروں کے کارکنوں اور نگہداشت کرنے والوں نے منگل کو قومی دارالحکومت میں کئی مقامات پر احتجاج کرتے ہوئے حکام کے ذریعہ پکڑے گئے سڑک کے کتوں کو چھوڑنے اور جانوروں کو شیلٹر ہومز میں منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔