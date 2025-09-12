نیپال میں بدامنی کے درمیان بھارتیوں کو لے جانے والی بس پر 'حملہ'؛ متعدد زخمی
9 ستمبر کو ہند-نیپال سرحد پر سونولی کے قریب واقعہ پیش آیا، جب مشتعل افراد نے 49 بھارتیوں کو لے جارہی بس کو نشانہ بنایا۔
مہاراج گنج: نیپال میں جاری بدامنی کے درمیان کھٹمنڈو میں پشوپتی ناتھ مندر سے واپس آنے والے بھارتی سیاحوں کی بس پر مبینہ طور پر مظاہرین نے حملہ کیا جس سے متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ بس ڈرائیور نے دعویٰ کیا کہ یہ مبینہ واقعہ 9 ستمبر کو ہند - نیپال سرحد پر سونولی کے قریب پیش آیا، جب مشتعل افراد نے 49 ہندوستانیوں کو لے جانے والی بس کو نشانہ بنایا۔
ڈرائیور کے مطابق مبینہ طور پر پتھر برسائے گئے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور مسافروں بشمول خواتین اور بوڑھے زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق مقامی حکام نے زخمیوں کو کھٹمنڈو کے ایک اسپتال میں داخل کرایا، جب کہ بقیہ مسافروں کو نیپالی حکومت کی مدد سے بھارتی سفارت خانے کے زیر اہتمام خصوصی طیارے کے ذریعے واپس بھارت پہنچایا گیا۔
یہاں سونولی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بس ڈرائیور رامو نشاد نے کہاکہ "ہم (پشوپتی ناتھ مندر میں) درشن کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک ہجوم نے ہماری بس کو گھیر لیا اور بلا وجہ حملہ کر دیا۔ مسافروں میں خواتین اور بزرگ بھی تھے، لیکن مظاہرین نے کوئی پرواہ نہیں کی۔"
نیپال میں حکومت مخالف مظاہروں اب تک درجنوں افراد ہلاک ہوگئے۔