لکھنؤ میں بے قابو روڈ ویز بس الٹ گئی، پانچ ہلاک، انیس زخمی، سی ایم یوگی کا حادثہ پر اظہار افسوس
لکھنؤ-ہردوئی ریاستی شاہراہ پر کاکوری کے گولا کوان میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔
Published : September 12, 2025 at 6:46 AM IST
لکھنؤ: دارالحکومت کے کاکوری علاقے میں جمعرات کو ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ہردوئی سے لکھنؤ آنے والی روڈ ویز کی بس بے قابو ہو کر 20 فٹ گہری کھائی میں جاگری۔ اس حادثے میں پانچ لوگوں کی موت کی تصدیق ہوئی ہے، جب کہ تین موٹر سائیکل سواروں سمیت تقریباً 19 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
جائے حادثہ پر راحت اور بچاؤ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے کا نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال لے جا کر انہیں مناسب علاج فراہم کیا جائے۔ وزیراعلیٰ نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی بھی دعا کی ہے۔
لکھنؤ کے ڈی ایم وشاک جی نے بتایا کہ لکھنؤ-ہردوئی ریاستی شاہراہ پر کاکوری میں گولا کوان کے مقام پر روڈ ویز کی بس بے قابو ہوکر پل سے نیچے گہرے گڑھے میں جاگری، جس میں پانچ لوگوں کی موت ہوگئی۔ تمام زخمیوں کو کے جی ایم یو بھیجا گیا ہے، جہاں سبھی کا علاج چل رہا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو ایمبولینس کی مدد سے قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ مرنے والوں میں بابو رام (پیلی بھیت)، نردیو (متھرا)، سنجیو (بداون)، دلشاد (کاکوری) اور ایک نامعلوم شخص شامل ہیں، جن کی شناخت کی جارہی ہے۔
زخمیوں کی فہرست: ارشاد حسین (60) ساکنہ دبگہ، لکھنؤ، انوراگ (28) ساکن موہن لال گنج، لکھنؤ، اروند کمار اوستھی (56) ساکن عالم باغ، سنجے (30) ساکن کاکوری، راجیش موریہ (35) ساکنہ دی پور، 40 سالہ بسنت ساکنہ۔ ہردوئی، سنجیو پرکاش شریواستو (50) ساکن بالا گنج، ارون کمار، بھرت کمار ساکنہ تروینی نگر، لکھنؤ، دنیش (40) ساکنہ بی کے ٹی، لکھنؤ، شوبھاجیت مکھرجی، ساکنہ آشیانہ، لکھنؤ، سہیل احمد، ساکنہ لکھنؤ، سہیل احمد، ساکنہ دوغلام (40)۔ رائے بریلی، راکیش (40) ساکن اندرا نگر، لکھنؤ، اویرال ورما (29) ساکن ہردوئی، انوپ کمار ساکنہ امین آباد، لکھنؤ، انوجراج، ساکن شرینگر نگر، لکھنؤ (بس ڈرائیور)، انیل کمار (45)، محمد ریحان (بس کنڈکٹر) زخمی ہوئے ہیں۔ ڈپٹی سی ایم او ڈاکٹر کپل دیو مشرا نے بتایا کہ 14 لوگوں کو سی ایچ سی لایا گیا تھا، جن میں سے ایک نوجوان دلشاد (26) کی موت ہوگئی۔ وہ گاؤں بڈھڈیا کاکوری کا رہنے والا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق سڑک پر تعمیراتی کام جاری تھا اور ایک واٹر ٹینکر سڑک پر پانی چھڑک رہا تھا۔ ٹینکر میں ریفلیکٹر نہیں تھا جس کی وجہ سے بس ڈرائیور اندھیرے میں اسے نہیں دیکھ سکا۔ اچانک ٹینکر سامنے آیا اور بس اس سے ٹکرا گئی۔ تصادم کے بعد بس بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری اور تین موٹر سائیکل سواروں سے ٹکرا گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر کہرام مچ گیا۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور امدادی کام شروع کر دیا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو بس سے نکال کر کاکوری سی ایچ سی پہنچایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بس میں 54 مسافر سوار تھے۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کے بس کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔
ترجمان ڈاکٹر کے کے سنگھ نے بتایا کہ ابتدائی طور پر چار زخمی لائے گئے تھے۔ جو مر گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک ایک کر کے زخمیوں کو ایمبولینسوں میں لانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تقریباً 9:30 بجے تک، مزید 11 زخمیوں کو ٹراما سینٹر لایا گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم مریضوں کے علاج میں مصروف ہے۔ سی ایم ایس ڈاکٹر پرمراج نے بتایا کہ زخمیوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ ضرورت مند مریضوں کو آپریشن وغیرہ کی فوری سہولیات فراہم کی جائیں گی، علاج معالجے کے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں۔