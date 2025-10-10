برہان پور میں آوارہ کتوں نے تباہی مچا دی، روزانہ درجنوں افراد بن رہے شکار، شہر میں خوف کا ماحول
مدھیہ پردیش کے برہان پور میں آوارہ کتے تباہی مچا رہے ہیں اور روزانہ تقریباً 15 لوگوں کو کاٹ رہے ہیں۔
Published : October 10, 2025 at 12:17 AM IST
برہان پور، مدھیہ پردیش: ریاست مدھیہ پردیش کے برہان پور میں آوارہ کتوں کی لعنت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کتوں کی تعداد ایک عرصے سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کتے راہگیروں اور مقامی رہائشیوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ضلعی اسپتال میں روزانہ کتے کے کاٹنے کے ایک درجن سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، بعض اوقات یہ تعداد 25 سے 30 تک پہنچ جاتی ہے۔
آوارہ کتوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ
اس کے علاوہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی کتے کے کاٹنے کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود میونسپل کارپوریشن آوارہ کتوں کو پکڑنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہی ہے۔ اب مقامی رہائشیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کتوں کو پکڑنے اور بانجھ کرنے کی مہم شروع کرے، تاکہ وہ آوارہ کتوں کی لعنت سے نجات حاصل کر سکیں۔
میونسپل کارپوریشن پر سنگین الزامات لگائے گئے
شہریوں کی جانب سے میونسپل کارپوریشن پر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ خاص طور پر شہری علاقوں میں آوارہ کتے بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے مکینوں کو خاصی تکلیف ہو رہی ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا تھا کہ "میونسپل کارپوریشن کی بے حسی آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ میونسپل کارپوریشن نے کتوں کی نس بندی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے اور نہ ہی انھیں پکڑنے کے لیے کوئی باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔"
چھوٹے بچوں کو نشانہ بنانا
علاقہ مکینوں نے میونسپل کارپوریشن پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ "وہ میونسپل کارپوریشن کو متعدد بار شکایت کر چکے ہیں، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی، گلیوں اور محلوں میں آوارہ کتے ڈھیروں گھومتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین کو آوارہ کتوں کے خوف سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول لے جانا پڑتا ہے اور انہیں صبح اٹھانا پڑتا ہے۔ تاکہ وہ آوارہ کتوں کی دہشت سے محفوظ رہ سکیں۔ گزشتہ تین ماہ میں کتوں نے زیادہ تر بچوں کو نشانہ بنایا، زیادہ تر 3 سے 12 سال کی عمر کے بچے۔ انہوں نے خواتین کو بھی نشانہ بنایا۔
آوارہ کتے جھنڈ بنا کر لوگوں اور گاڑیوں کا پیچھا کرتے
گوکل کھنڈارے نے کہا، "چاہے یہ صبح کی سیر ہو یا رات گئے گھر واپسی، یہ آوارہ کتے جھنڈ بنا کر لوگوں اور گاڑیوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ ضلع اسپتال روزانہ کتوں کے کاٹنے کے 10 سے زیادہ کیسز درج کر رہا ہے، جب کہ پرائیویٹ اسپتال یہ تعداد دو گنا زیادہ بتا سکتے ہیں۔"