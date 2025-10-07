بریلی میں پھر چلا بلڈوزر، بہتر دکانوں کے سامنے سے ہٹائی گئیں تجاوزات، میونسپل کمشنر نے کہا: جاری رہے گی مہم
بریلی میں ہنگامہ آرائی کے بعد پولس انتظامیہ مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ مبینہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں۔
بریلی، اترپردیش: میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے پیر کو بڑی کارروائی کی۔ کٹگھر میں تقریباً 72 دکانوں کے سامنے سے ناجائز تجاوزات ہٹانے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا گیا۔ کارروائی سے دکانداروں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ اس سے قبل میونسپل کارپوریشن کے بلڈوزر کا استعمال بھی بارہ داری تھانے کی حدود میں لگ بھگ 200 دکانوں کے سامنے سے تجاوزات کو ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا۔
بریلی میں ہنگامہ آرائی کے بعد پولس انتظامیہ مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور میونسپل کارپوریشن بھی مسلسل مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر رہی ہے۔ پیر کو بریلی میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے کیلا تھانہ علاقے کے کٹگھر علاقے میں انسداد تجاوزات مہم شروع کی۔ دکانوں کے سامنے قائم تجاوزات کو بلڈوزر کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔
مبینہ تجاوزات ہٹانے کی مہم
بریلی میونسپل کمشنر سنجیو کمار موریہ کے حکم پر کیلا کراسنگ سے کٹگھر کمیونٹی ٹوائلٹ تک مبینہ تجاوزات ہٹانے کی مہم چلائی گئی۔ دکانوں کے سامنے ٹین شیڈز یا دیگر اقسام کی مبینہ تجاوزات کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا۔ ٹیم نے سڑک کے دونوں اطراف قائم تقریباً 72 دکانوں کے سامنے سے تجاوزات ہٹا دیں۔ آپریشن کے دوران پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔
200 دکانوں کے سامنے سے ناجائز تجاوزات کو بلڈوز کیا
واضح رہے کہ دو روز قبل میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے تھانہ بارہ دری کے سیاحتی علاقے میں تقریباً 200 دکانوں کے سامنے سے ناجائز تجاوزات کو بلڈوز کر کے ہٹا دیا تھا۔ میونسپل کمشنر سنجیو کمار موریہ نے کہا کہ یہ مہم جاری رہے گی۔ سڑک کے کنارے دکانوں کے سامنے ناجائز تجاوزات ہٹائی جائیں گی۔