80 مکانات اور ایک مسجد پر بلڈوزر کارروائی کا منصوبہ، انتظامیہ نے نوٹس چسپاں کر دیا
تحصیلدار نے بتایا کہ سرکاری تالاب کی زمین پر مکانات اور مسجد غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی۔
Published : October 7, 2025 at 1:39 PM IST
سنبھل: اتر پردیش کے سنبھل کے صدر تحصیل کے محلہ حاتم سرائے علاقہ میں انتظامیہ تقریباً 80 مکانات اور ایک مسجد کو بلڈوز سے گرانے کی تیاری کر رہی ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ لینڈ مافیا نے غیر مجاز پلاٹنگ میں مصروف عمل ہے۔ سب کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ کچھ گھروں کے لیے 26 ستمبر کو اور مسجد سمیت کئی دیگر تعمیرات کے لیے 30 ستمبر کو نوٹسز شائع کیے گئے تھے۔ انتظامیہ نے تمام سے 15 دن میں جواب طلب کر لیا ہے۔ تحصیلدار دھریندر پرتاپ سنگھ نے بتایا کہ اگر مسجد یا دیگر لوگوں سے تسلی بخش جواب نہیں ملتا ہے تو بلڈوزر کا استعمال کیا جائے گا۔
تحصیلدار دھریندر پرتاپ سنگھ کے مطابق سرکاری تالاب 8 بیگھوں پر محیط ہے۔ اس زمین پر تقریباً 12-13 سال پہلے ایک بڑی مسجد بنائی گئی تھی۔ تاہم، جب اکاؤنٹنٹ معائنہ کے لیے پہنچے تو کسی نے مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ ہی اس کے ٹرسٹی ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ مسجد پر نوٹس لگا دیا گیا۔ تحصیلدار نے واضح کیا کہ اگر مسجد قانونی اور منظور شدہ دستاویزات پیش کرنے میں ناکام رہتی ہے تو تالاب کی زمین پر کوئی بھی ڈھانچہ چاہے وہ مسجد ہو یا کوئی اور قانونی طریقہ کار کے مطابق گرا دیا جائے گا۔
سنبھل انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین پہلے تالاب کے طور پر رجسٹرڈ تھی، لیکن اسے لینڈ مافیا نے غیر قانونی طور پر پلاٹ کر کے معصوم لوگوں کو بیچ دیا تھا۔ یہ دلالوں اور لینڈ مافیا کی ملی بھگت تھی۔ بہت سے خاندانوں نے بھروسہ کرتے ہوئے رقم ادا کی۔ تحصیلدار نے کہا کہ ناجائز قابضین کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور جن لوگوں کو زمین فروخت کی گئی ان کی بھی تصدیق کی جائے گی۔
انتظامیہ نے اکاؤنٹنٹ کی ٹیم کو تحقیقات میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔ تحصیلدار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جو بھی اس طرح کی اراضی کی خریداری میں ملوث ہے وہ فوری طور پر اپنے کاغذات اور شکایات تحصیل میں جمع کرائیں۔ تحصیلدار دھریندر پرتاپ سنگھ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قواعد کے خلاف غیر مجاز تجاوزات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
انتظامیہ کے مطابق سرکاری تالاب کی زمین پر بنائے گئے 80 گھروں کو 15 دن کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ کچھ گھر باقی ہیں، ابھی نوٹسز کے ساتھ پیش کیا جانا ہے۔ ان کو بھی جلد دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ یہاں بنی مسجد کے متولی کے نام ایک نوٹس چسپاں کیا گیا ہے۔ تحصیلدار نے واضح طور پر کہا کہ اگر 15 دن کے اندر جواب نہ آیا تو بلڈوزر کارروائی کی جائے گی، چاہے اس علاقے میں مکانات ہوں یا مذہبی مقامات۔
دوسری جانب تحصیل انتظامیہ کے نوٹس پر کہرام مچ گیا ہے۔ واضح رہے کہ حاتم سرائے علاقہ ایس پی ایم پی ضیاء الرحمن برق اور ایس پی ایم ایل اے اقبال محمود کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ ایس پی ایم پی اور ایس پی ایم ایل اے کی رہائش گاہوں کے درمیان واقع ہے۔
