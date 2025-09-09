کانسٹیبل نے خودکشی کر لی اپنی بھابھی اور ایک لڑکی سے پریشان تھا، بجنور پولیس لائن میں تعینات تھا
امیت سال 2021 میں پولیس میں بھرتی ہوا تھا، میرٹھ کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھا، پیر کو فوت ہوگیا۔
Published : September 9, 2025 at 5:49 PM IST
بجنور: اتر پردیش کے بجنور ضلع میں اپنی بھابھی اور نوجوان خاتون سے ناراض ایک کانسٹیبل نے جان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کانسٹیبل نے ایک نوٹ بھی چھوڑا ہے۔ اس میں مرحوم نے خاتون پر ہراسانی کا الزام لگایا ہے۔
بلند شہر کے دولما حسن گڑھ گاؤں کا رہنے والا امیت بجنور پولیس لائن میں تعینات تھا۔ اس نے سال 2021 میں پولیس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وہ نجیب آباد کی سرسوتی وہار کالونی میں کرائے کے مکان میں رہ رہاتھا۔ 2 ستمبر کو کانسٹیبل نے جان دینے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک ہوگئی۔ مکان مالک اور دیگر نے کانسٹیبل کو بجنور کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا جہاں ان کی موت ہو گئی۔
وہ کئی دنوں سے ایک پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھے:
جب اس کی حالت نازک ہوگئی تو پولیس اہلکار کو بجنور سے ایک اعلیٰ مرکز میں ریفر کیا گیا۔ یہاں سے انہیں میرٹھ کے آنند اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کانسٹیبل کئی دنوں سے وہاں زیر علاج تھا۔ پیر کی شام دیر گئے ان کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد پولیس نے امیت کی لاش کو اس کے آبائی گاؤں بھیج دیا۔ وہیں گھر والوں نے پولیس کی موجودگی میں لاش کی آخری رسومات ادا کیا۔
خودکشی نوٹ میں بھابھی اور ایک نوجوان خاتون کا ذکر:
پولیس تفتیش کے دوران کانسٹیبل کے کمرے سے ایک خودکشی نوٹ بھی ملا ہے۔ اس سے پولیس کو معلوم ہوا کہ کانسٹیبل اپنی بھابھی سے پریشان تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک لڑکی پر بھی ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔ پولس اس نوٹ کی بنیاد پر معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔
ایس پی سٹی نے کہا- پولیس واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے: اس معاملے میں ایس پی سٹی سنجیو باجپئی نے ای ٹی وی بھارت کو فون پر بتایا کہ کانسٹیبل کی میرٹھ کے ایک نجی اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر پولیس واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ خودکشی کے معاملے میں لواحقین سے بھی معلومات اکٹھی کی جائیں گی۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔