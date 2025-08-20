واحد غازی قتل کیس میں 12 مجرمان کو عمر قید کی سزا

بلندشہر (اتر پردیش): ضلع اور سیشن عدالت نے منگل کو 12 سالہ واحد غازی قتل کیس میں 12 لوگوں کو عمر قید اور 50،000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جج منجیت سنگھ شیوراں نے فرید، اصغر، استخار، فاروق، خلیل، چمن، واحد، ساجد، لقمان، حاجی شاہد، انور اور اشرف کو مجرم قرار دیا تھا۔
ضلعی حکومت کے وکیل (مجرمانہ) راہل اپادھیائے نے کہا کہ یہ معاملہ 21 اگست 2012 کا ہے، جب بلند شہر کے رکانسرائے کے رہنے والے رئیس اور اسی محلے کے محمد یوسف کے بیٹوں کے درمیان پرانا تنازعہ پرتشدد ہو گیا۔ قتل کے دن یوسف کے تمام بیٹوں فرید، آصف، شہزاد اور قاسم نے مبینہ طور پر رئیس کے رشتہ دار اور خرجہ کے رہائشی آزاد پر حملہ کیا جس میں رئیس شدید زخمی ہوگیا، چاروں کے خلاف نگر کوتوالی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
24 اگست 2012 کو دشمنی خونی تصادم میں بدل گئی کیونکہ دونوں فریقین اندھا دھند فائرنگ میں مصروف تھے جس سے افراتفری پھیل گئی۔ رئیس کے بھتیجے واحد (26) کو گولی لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ 15 ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تحقیقات کے بعد، پولیس نے 15 ملزمان کے خلاف ضلع اور سیشن عدالت میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔
ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک کیس کی سماعت ہوئی۔ اس دوران تین ملزمان محمد، یوسف اور رئیس کی موت ہوگئی۔ باقی ملزمان کو گذشتہ 14 اگست کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور انہیں عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی سزا منگل کو سنائی گئی۔