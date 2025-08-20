ETV Bharat / state

واحد غازی قتل کیس میں 12 مجرمان کو عمر قید کی سزا - WAHID GAZI MURDER CASE

تحقیقات کے بعد، پولیس نے 15 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی، جن میں سے تین کی موت ہوگئی۔

واحد غازی قتل کیس میں 12 مجرمان کو عمر قید کی سزا
واحد غازی قتل کیس میں 12 مجرمان کو عمر قید کی سزا (ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read

بلندشہر (اتر پردیش): ضلع اور سیشن عدالت نے منگل کو 12 سالہ واحد غازی قتل کیس میں 12 لوگوں کو عمر قید اور 50،000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جج منجیت سنگھ شیوراں نے فرید، اصغر، استخار، فاروق، خلیل، چمن، واحد، ساجد، لقمان، حاجی شاہد، انور اور اشرف کو مجرم قرار دیا تھا۔

ضلعی حکومت کے وکیل (مجرمانہ) راہل اپادھیائے نے کہا کہ یہ معاملہ 21 اگست 2012 کا ہے، جب بلند شہر کے رکانسرائے کے رہنے والے رئیس اور اسی محلے کے محمد یوسف کے بیٹوں کے درمیان پرانا تنازعہ پرتشدد ہو گیا۔ قتل کے دن یوسف کے تمام بیٹوں فرید، آصف، شہزاد اور قاسم نے مبینہ طور پر رئیس کے رشتہ دار اور خرجہ کے رہائشی آزاد پر حملہ کیا جس میں رئیس شدید زخمی ہوگیا، چاروں کے خلاف نگر کوتوالی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

24 اگست 2012 کو دشمنی خونی تصادم میں بدل گئی کیونکہ دونوں فریقین اندھا دھند فائرنگ میں مصروف تھے جس سے افراتفری پھیل گئی۔ رئیس کے بھتیجے واحد (26) کو گولی لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ 15 ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تحقیقات کے بعد، پولیس نے 15 ملزمان کے خلاف ضلع اور سیشن عدالت میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔

یہ بھی پڑھیں: بہار میں مہنت کو عمر قید کی سزا، شادی کے بہانے 16 سالہ لڑکی کا کیا تھا جنسی استحصال - MAHANT SENTENCED LIFE IMPRISONMENT

ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک کیس کی سماعت ہوئی۔ اس دوران تین ملزمان محمد، یوسف اور رئیس کی موت ہوگئی۔ باقی ملزمان کو گذشتہ 14 اگست کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور انہیں عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی سزا منگل کو سنائی گئی۔

بلندشہر (اتر پردیش): ضلع اور سیشن عدالت نے منگل کو 12 سالہ واحد غازی قتل کیس میں 12 لوگوں کو عمر قید اور 50،000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ جج منجیت سنگھ شیوراں نے فرید، اصغر، استخار، فاروق، خلیل، چمن، واحد، ساجد، لقمان، حاجی شاہد، انور اور اشرف کو مجرم قرار دیا تھا۔

ضلعی حکومت کے وکیل (مجرمانہ) راہل اپادھیائے نے کہا کہ یہ معاملہ 21 اگست 2012 کا ہے، جب بلند شہر کے رکانسرائے کے رہنے والے رئیس اور اسی محلے کے محمد یوسف کے بیٹوں کے درمیان پرانا تنازعہ پرتشدد ہو گیا۔ قتل کے دن یوسف کے تمام بیٹوں فرید، آصف، شہزاد اور قاسم نے مبینہ طور پر رئیس کے رشتہ دار اور خرجہ کے رہائشی آزاد پر حملہ کیا جس میں رئیس شدید زخمی ہوگیا، چاروں کے خلاف نگر کوتوالی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

24 اگست 2012 کو دشمنی خونی تصادم میں بدل گئی کیونکہ دونوں فریقین اندھا دھند فائرنگ میں مصروف تھے جس سے افراتفری پھیل گئی۔ رئیس کے بھتیجے واحد (26) کو گولی لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ 15 ملزمان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تحقیقات کے بعد، پولیس نے 15 ملزمان کے خلاف ضلع اور سیشن عدالت میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔

یہ بھی پڑھیں: بہار میں مہنت کو عمر قید کی سزا، شادی کے بہانے 16 سالہ لڑکی کا کیا تھا جنسی استحصال - MAHANT SENTENCED LIFE IMPRISONMENT

ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک کیس کی سماعت ہوئی۔ اس دوران تین ملزمان محمد، یوسف اور رئیس کی موت ہوگئی۔ باقی ملزمان کو گذشتہ 14 اگست کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا اور انہیں عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی سزا منگل کو سنائی گئی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

واحد غازی قتلBULANDSHAHR COURTبلندشہرعمر قید کی سزاWAHID GAZI MURDER CASE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.