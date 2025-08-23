بجنور: اترپردیش کے بجنور ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بی ایس ایف جوان نے سنیچر کی شام اپنے ڈیڑھ سالہ بیٹے کے ساتھ گنگا ندی میں چھلانگ لگا دی۔ ابھی چار دن پہلے یعنی 19 اگست کو جوان کی بیوی بھی ندی میں کود گئی تھی۔ اس کی لاش ابھی تک نہیں ملی ہے۔
بجنور ضلع کے نجیب آباد کی وید وہار کالونی کے رہنے والے 31 سالہ بی ایس ایف جوان راہل کی بیوی نے 19 اگست کو گنگا ندی میں چھلانگ لگا دی تھی، جس کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔ اپنی بیوی کے غم میں راہل نے بھی سنیچر کو اپنے ڈیڑھ سال کے بیٹے کو گود میں لے کر 'بیراج' پل سے گنگا میں چھلانگ لگا دی۔
پولیس ٹیم پی اے سی کے غوطہ خوروں کے ساتھ راہل، اس کے بیٹے اور بیوی کی تلاش میں مصروف ہے۔ بی ایس ایف جوان راہل کرائے کی کار میں نجیب آباد سے بجنور اسپتال آیا تھا۔ اسپتال سے دوا لینے کے بعد راہل بجنور بیراج پہنچا۔
وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے گاڑی کو بیراج تک جانے سے روک دیا۔ اس پر بی ایس ایف جوان گاڑی کو وہیں چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ بیراج پر چلا گیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد راہل نے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر گنگا ندی میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر وہاں تعینات پولیس اہلکاروں نے غوطہ خوروں کو بلایا اور دونوں کی تلاش شروع کر دی۔
واقعے کے بارے میں بجنور کوتوال دھرمیندر سولنکی نے کہا کہ پی اے سی ٹیم اور پولیس اہلکاروں غوطہ خوروں کی مدد سے گنگا میں تینوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ لیکن دو گھنٹے سے زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔
بی ایس ایف جوان کی لو میرج
بی ایس ایف جوان راہل کی پانچ سال قبل محبت کی شادی ہوئی تھی۔ ابتدا میں دونوں کی شادی شدہ زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی لیکن کچھ عرصے سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گھریلو جھگڑوں اور باہمی اختلافات کی وجہ سے دونوں نے ایسا خوفناک قدم اٹھایا۔
خودکشی کوئی حل نہیں: اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں، یا کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو ذہنی و جذباتی مدد کی ضرورت ہے، تو فوری طور پر سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7 دستیاب) یا ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں، جو پیر تا ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے۔
