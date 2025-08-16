شاملی، اترپردیش: ضلع میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ رکھشا بندھن کے تہوار پر وہ بہن جس نے بھائیوں کی کلائیوں پر راکھی باندھ کر ان سے تحفظ کا وعدہ لیا تھا۔ انہی ہاتھوں بہن کی لاش گھر میں رکھ کر جھاڑیوں میں پھینک دی اور تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرادی۔ پولیس نے دونوں بھائیوں سے سختی سے پوچھ گچھ کی تو چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنتوش کمار سنگھ کے مطابق کاندھلا تھانہ علاقہ کے گاؤں رام پور کھیڑی میں رہنے والے ایک شخص نے نابالغ لڑکی کے بغیر بتائے گھر سے نکل جانے کی شکایت پولیس کو دی۔ جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جیسے جیسے پولیس کی تفتیش آگے بڑھی اور پولیس نے لڑکی کے بھائیوں سے سختی سے پوچھ گچھ کی، پولیس ان کو جو کچھ بتاتی سن کر حیران رہ گئی۔
لڑکی کے بھائی کپل عرف پپن اور سچن نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن (16) کو بہت ڈانٹا۔ اس سے ناراض ہو کر بہن نے خودکشی کر لی۔ ہم بہن کی خودکشی سے ڈر گئے اور بہن کی لاش کو ہاتھ میں چھپانے کے مقصد سے گاؤں چھوڑ گئے۔ چونکہ گاؤں میں ایک نائٹ گارڈ تھا، اس لیے جب لوگوں نے پوچھا تو ہم نے بتایا کہ والدہ کی طبیعت ناساز ہے اور ہمیں دوا لینے کے لیے کاندھلہ لے جانا پڑا۔ اس کے بعد بہن کی لاش بھرسی گیٹ کے قریب نہر کی پٹڑی کے قریب جھاڑیوں میں پھینک دی گئی۔ اگلے دن ہم بہن کے گھر سے نکلنے کی جھوٹی رپورٹ لکھ کر اسے ڈھونڈنے کی جھوٹی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس بھی ہم سے بار بار پوچھ گچھ کر رہی تھی۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سنتوش کمار سنگھ نے بتایا کہ 12 اگست کی صبح گھر سے ایک لڑکی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ جن کی نعش جمعہ کو ملی۔ اسی دن پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ اب فیلڈ یونٹ کی مدد سے سائنسی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔