باغپت میں بہنوئی کو بلا کر کو لے گیا سالا، پھر بہنوئی کی لاش برآمد، سر پر گولی کا نشان
اے ایس پی پروین سنگھ چوہان نے بتایا کہ 11 ستمبر کو ایک لاش ملی تھی۔ سر پر بندوق کے گولی کا نشان ہے۔
Published : September 12, 2025 at 9:22 AM IST
باغپت: اترپردیش کے ضلع باغپت میں ایک سالے پر اپنی بہنوئی کا قتل کرنے کا الزام لگا ہے۔ تاہم ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آئی کہ قتل کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اہل خانہ کا الزام ہے کہ متوفی کا سالا اسے بلا کر لے گیا، جس کے بعد نوجوان کی لاش ملی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ واقعہ باروت تھانہ علاقہ کا ہے۔
خبر کے مطابق پولیس کو رات کو اطلاع ملی کہ کوتوالی براؤت علاقہ میں نہر کے پاس ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے۔ نوجوان کو سر کے قریب گولی ماری گئی۔ نوجوان کے سینے پر مسلمان لڑکی کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ پر 'I love you' کا ٹیٹو تھا۔ دوسری طرف کلاوا بندھا ہوا تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر یہ دیکھا تو معاملہ سنگین سمجھا اور اعلیٰ حکام کو اطلاع دی گئی۔
گھر سے بلا کر لے گیا تھا۔ بعد میں کیا ہوا؟ نہیں معلوم
اس کے بعد اے ایس پی پروین سنگھ چوہان موقع پر پہنچے اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ لاش کی شناخت ہونے پر پتہ چلا کہ یہ سونو ولد سکھمل ساکن قدوائی نگر، براؤت کی لاش ہے۔ اہل خانہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ متوفی کی بہن نے بتایا کہ باولی گاؤں کا موہن اس کے بہنوئی کو موٹر سائیکل پر گھر سے لے گیا تھا۔ وہیں متوفی کے والد سکھمل نے بتایا کہ سونو کا سالا موہن اسے گھر سے بلا کر لے گیا تھا۔ بعد میں کیا ہوا؟ وہ نہیں جانتے۔
میاں بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا
گھر والوں سے پوچھ گچھ کے دوران پولیس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان کافی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ سونو کی ساس نے داماد کو دھمکی بھی دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا ہے اور واقعہ کے حوالے سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
لاش کے سر پر بندوق کی گولی کا نشان
اے ایس پی پروین سنگھ چوہان نے بتایا کہ 11 ستمبر کو براؤت تھانہ علاقے میں نہر کے قریب ایک لاش ملی تھی جس کے سر پر بندوق کی گولی کا نشان تھا۔ متوفی کی شناخت سونو ساکن قدوائی نگر، باروٹ تھانہ کے طور پر کی گئی ہے۔ مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ اور ملزمین کی تلاش کی جا رہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔