پلاسٹک لائیں، مفت کتابیں اور اسٹیشنری حاصل کریں: چھندواڑہ اسکول کا منفرد اقدام
ماحولیاتی تحفظ اور تعلیم کا یہ انوکھا سنگم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لا رہا ہے۔
Published : September 10, 2025 at 4:23 PM IST
چھندواڑہ: مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ کے ایک کچی آبادی والے علاقے میں ایک اسکول پلاسٹک کی آلودگی اور تعلیمی وسائل کی کمی کو دور کرنے کے لیے طلباء کو اسکول کے سامان کے لیے پلاسٹک کے فضلے کا تبادلہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔
'تربییت ورلڈ اردو اینڈ ملٹی لینگویج اسکول' کے اس شاندار اقدام "تم کتاب رکھو، ہم کچرا سنبھالیں گے" کا مقصد پلاسٹک کی خالی بوتلوں اور ناشتے کے پیکٹوں کے بدلے طلبا کو قلم، کتابیں اور نوٹ بک فراہم کرنا ہے۔ اسکول کی پرنسپل، عائشہ لودی کی ہر کوئی ستائش کررہا ہے۔ اسکول انتظامیہ کے اقدامات سے بچوں میں ماحولیات کے تئیں شعور بیداری دیکھی جارہی ہے۔
پلاسٹک آلودگی کے مسئلے کی شدت حیران کن ہے۔ پلاسٹک کا زیادہ تر فضلہ بائیو ڈیگریڈیبل نہیں ہے اور یہ ماحول کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ لاکھوں ٹن پلاسٹک کا فضلہ جھیلوں، دریاؤں، آبی ذخائر میں جانے کی وجہ سے ماحولیاتی نظام کو خطرناک حد تک نقصان پہنچ رہا ہے۔
اسکول کی پرنسپل عائشہ لودی نے کہا کہ ’’بچوں کے والدین کو اسٹیشنری اور نصاب خریدنے میں پریشانی پیش آرہی تھی جس کی وجہ سے طلبا زیادہ سے زیادہ کچرا اکٹھا کرنے کی فکر میں ہیں۔ اسکول ایک "ری سائیکل گیان کیندر" بھی چلاتا ہے تاکہ طلباء کو ری سائیکلنگ اور ردی سے اشیاء بنانے کی تعلیم دی جا سکے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ، اسکول ردی کو ضروری اشیاء میں استعمال کرنے کے بارے میں سیکھایا جارہا ہے۔ اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ "ری سائیکل گیان کیندر" نوجوانوں کو سکھاتا ہے کہ کباڑ سے کتنی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔
اس کے لیے اگر کوئی بچہ ڈسپوزایبل پانی کی بوتلیں اور 5 کلو تک کے چپس کے خالی پیکٹ اسکول لاتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے اسکول کا ضروری سامان بھی دیا جاتا ہے۔ بچوں کو ردی سے مختلف چیزیں بنانے کی ترغیب ملتی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ اور تعلیم کا یہ انوکھا سنگم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لا رہا ہے اور بچوں کے مستقبل کے لیے امید کی نئی کرن ہے۔