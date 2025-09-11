'امیبک انسیفلائٹس انفیکشن' نے ایک اور شخص کی جان لے لی، ایک ماہ میں چھ اموات، کتنا خطرناک ہے یہ امیبا؟
کیرالہ میں امیبک انسیفلائٹس انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
Published : September 11, 2025 at 4:45 PM IST
کوزی کوڈ: کیرالہ میں امیبک انسیفلائٹس سے ایک اور شخص کی موت ہوگئی ہے، جس سے ریاست میں اس مہلک انفیکشن کے پھیلاؤ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ملاپورم کے رہنے والے شاجی (51) کی کوزی کوڈ گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال میں علاج کے دوران موت ہوگئی، جہاں وہ گزشتہ دو ہفتوں سے زیر علاج تھے۔ شبہ ہے کہ شاجی کی موت امیبک انسیفلائٹس انفیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تاہم، ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہے۔
ایک ماہ کے اندر ریاست میں امیبک انسیفلائٹس سے متعلق یہ چھٹی موت ہے۔ صحت کے حکام نے اب تک 18 کیسز کی تصدیق کی ہے، 34 دیگر مریض بھی مشتبہ ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ زیر علاج بہت سے مریضوں کو پہلے ہی صحت کے مسائل درپیش ہیں جس کی وجہ سے ان کے صحت یاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔
صرف ایک دن پہلے، ملاپورم کے وندور کی رہنے والی شوبھا (56) کی بھی کوزی کوڈ میڈیکل کالج میں اسی بیماری سے موت ہوگئی۔ فی الحال کوزی کوڈ میڈیکل کالج میں دو بچوں سمیت 12 مریض زیر علاج ہیں۔
دو دن قبل وائناد کے رہنے والے رتیش (45) کی امیبک انسیفلائٹس سے متاثر ہونے کے بعد موت ہوگئی۔ تازہ لہر کی وجہ سے ریاست میں یہ چوتھی تصدیق شدہ موت تھی۔ اس سے پہلے، کوزی کوڈ کے تین ماہ کے بچے، کنیت راملا (52) جو کہ ملاپورم کے چیرور کے رہنے والے تھے اور کوزی کوڈ کے تھاماراسری کی رہنے والی عنایہ (9) کی بھی انفیکشن کی وجہ سے موت ہوگئی تھی۔
امیبک انسیفلائٹس کیا ہے؟
امیبک انسیفلائٹس انفیکشن نائگلیریافاؤلیری کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے عام طور پر "دماغ کھانے والا امیبا" کہا جاتا ہے۔ یہ میٹھے پانی کے گرم ذرائع جیسے جھیلوں، ندیوں، تالابوں اور چشموں میں پروان چڑھتا ہے۔ امیبا انسانی جسم میں ناک کے ذریعے داخل ہوتا ہے ۔ عام طور پر تیراکی کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے یا آلودہ پانی میں غوطہ لگاتے ہوئے انفکشن کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹروں کے مطابق علامات عام طور پر ایک سے نو دن کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اور ان میں شدید سر درد، بخار، قے، گردن میں اکڑنا، بے چینی اور دورے شامل ہیں۔ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے میں نہیں پھیلتی اور نہ ہی یہ عام طور پر پینے کے پانی سے پھیلتی ہے، کیونکہ پیٹ میں تیزابیت بیکٹیریا کو مار دیتی ہے۔ اسے روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آلودہ ذرائع میں سرگرمیوں کے دوران ناک میں پانی داخل نہ ہونے پائے۔
ذرائع ابھی تک نامعلوم ہے۔
تحقیقات کے باوجود، صحت کے حکام ابھی تک اس وباء کے صحیح ماخذ کا پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگرچہ یہ بیماری عام طور پر ٹھہرے ہوئے یا میٹھے پانی کے ذرائع سے منسلک ہوتی ہے، لیکن کچھ متاثرین کے رشتہ داروں کا دعویٰ ہے کہ وہ دریاؤں یا تالابوں میں نہیں گئے تھے۔ ایک کیس میں تین ماہ کے بچے کو یہ بیماری اکیلے کنویں کے پانی میں نہانے کے بعد لگ گئی۔
ماہرین صحت کا اصرار ہے کہ احتیاط ہی واحد موثر روک تھام ہے۔ بلدیاتی ادارے سخت حفاظتی اقدامات اور ناک میں پانی داخل ہونے کے خطرات کے بارے میں عوامی آگاہی کو فروغ دے رہے ہیں۔