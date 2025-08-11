ETV Bharat / state

بوائے فرینڈ نے مذہب تبدیل کرنے کی زور زبردستی کی، طالبہ نے کر لی خودکشی - LOVER FORCING CONVERT RELIGION

کیرالہ میں مذہب کی تبدیلی کے لیے ایک لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنانے کا معاملہ سامنے آیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔

ETV Bharat Urdu Team

August 11, 2025

ایرناکولم: کیرالہ کے ایرناکولم میں ایک 23 سالہ طالبہ نے مبینہ طور پر خودکشی کرلی۔ واقعے کے ایک دن بعد پولیس نے اس کے مبینہ عاشق کو حراست میں لے لیا۔ اس پر لڑکی کی پٹائی کرنے اور مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہفتہ کی دوپہر تقریباً 2 بجے کوتھامنگلم میں ایک طالبہ اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔

لڑکی کے عاشق پر سنگین الزامات

لڑکی کے گھر والوں نے مبینہ عاشق پر سنگین الزامات لگائے۔ لڑکی کے بھائی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "لڑکے نے اس پر شادی کے لیے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور اس کی پٹائی بھی کی۔" لڑکی کے اہل خانہ نے کوتھامنگلم پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کراتے ہوئے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ لڑکے کے اہل خانہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست بھی دی گئی۔

غیر فطری موت کا مقدمہ درج

پولیس نے غیر فطری موت کا معاملہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ خودکشی نوٹ میں طالبہ نے اپنی موت کے لیے لڑکے کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے خلاف خودکشی کے لیے اکسانے اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خودکشی نوٹ میں لڑکے کے گھر والوں اور دوستوں کا بھی ذکر ہے۔

دونوں نے ایک ہی کالج میں تعلیم حاصل کی

متوفی لڑکی کے لواحقین کے مطابق لڑکا اور لڑکی دونوں گریجویٹ طالب علم تھے۔ وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کے قریب تھے اور شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ لڑکے نے مبینہ طور پر شادی کے بعد لڑکی پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ شروع میں وہ راضی ہو گئی۔ لیکن بعد میں جب لڑکا جنسی ہراسانی کے کیس میں پھنس گیا تو اس کی لڑکی نے مذہب تبدیل کرنے سے انکار کردیا۔

تبدیل کرنے کا دباؤ

لڑکی کے اہل خانہ کے مطابق لڑکے نے تب مذہب تبدیل کرنے کے بجائے رجسٹرڈ شادی کا مشورہ دیا۔ اس نے اس پر بات کرنے کے بہانے اسے اپنے گھر بلایا۔ اس نے اسے ایک کمرے میں بند کر کے اس پر حملہ کیا اور اس پر دوبارہ مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔

خودکشی نوٹ میں کیا ہے؟

لڑکی کے خودکشی نوٹ کے مطابق حملہ اور مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ لڑکے کے والدین کی موجودگی میں کیا گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد لڑکے نے اسے فون پر اگلے ہفتے تک دھمکیاں دی اور اس پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ تفتیش کے دوران پولیس نے لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہونے والی گفتگو اور فون ریکارڈنگ بھی برآمد کر لی ہے۔

پولیس کیا کہتی ہے؟

کوتھامنگلم پولیس افسر نے بتایا کہ لڑکے نے مبینہ طور پر لڑکی کو گمراہ کیا کہ وہ رجسٹرڈ شادی کر سکتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ اس نے ایک بار پھر اس پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ لڑکی نے انکار کیا تو اس نے مبینہ طور پر اس پر وحشیانہ حملہ کیا۔

