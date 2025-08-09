Essay Contest 2025

بامبے ہائی کورٹ نے دو ملزمان کے خلاف خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مقدمہ خارج کر دیا - QUASHES MOLESTATION CASE

جسٹس اجے گڈکری اور جسٹس راجیش پاٹل کی بنچ نے کہاکہ کسی خاتون کو غصے میں دھکیلنے کےلیے دفعہ 354 کا اطلاق نامناسب ہے۔

بامبے ہائی کورٹ نے دو ملزمان کے خلاف خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مقدمہ خارج کر دیا
ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025

ممبئی: بمبئی ہائی کورٹ نے دو مردوں کے خلاف چھیڑ چھاڑ کے مقدمے کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ اگر گرما گرم بحث کے دوران عورت کی 'ساڑی' پھسل جائے تو یہ چھیڑ چھاڑ کے مترادف نہیں ہے۔

عدالت نے واضح کیا کہ ملزم کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 354 (چھیڑ چھاڑ) کے تحت کارروائی کرنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ صرف 'ساڑی' پھسل گئی تھی۔

شکایت کنندہ کے مطابق اس کی سوسائٹی کے ایک رہائشی اور اس کے ساتھی نے ایک صبح اچانک لفٹ میں اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بتایا کہ مرکزی ملزم نے اس کا ہاتھ پکڑا، جبکہ دوسرے نے اس کا منہ دبایا۔ اس نے بتایا کہ ملزم نے اس کی ساڑی کھینچی اور اسے لفٹ میں دھکیل دیا جس کی وجہ سے اس کی ساڑی پھسل گئی۔

خاتون نے ممبئی پولیس اسٹیشن میں چھیڑ چھاڑ کی شکایت درج کرائی۔ اس نے اپنی شکایت میں یہ بھی الزام لگایا کہ مرکزی ملزم اسی شام اس کے گھر گیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم نے آج صبح ہونے والے واقعہ کے بارے میں کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔

مرکزی ملزم اور اس کے ساتھی، گھاٹ کوپر کے رہنے والے، نے اپنے خلاف دائر چھیڑ چھاڑ کے معاملے کو منسوخ کرنے کے لیے بامبے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔

اس درخواست کی سماعت حال ہی میں جسٹس اجے گڈکری اور جسٹس راجیش پاٹل کی بنچ نے کی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو درخواست گزار خاتون کو غصے سے دیکھ رہے تھے اور اچانک اسے لفٹ میں دھکیل دیا۔ اس دھکے کی وجہ سے خاتون کی ساڑی پھسل گئی۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ فعل غصے میں کیا گیا اور اس کے پیچھے چھیڑ چھاڑ کا کوئی ٹھوس ارادہ نہیں تھا۔ عدالت نے درخواست گزاروں کے خلاف دائر مقدمہ کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ " تعزیرات ہند کی دفعہ 354 کے تحت مقدمہ درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"

سرکاری وکیل منکنور دیشمکھ نے عرضی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں مرکزی ملزم کے خلاف مضبوط ثبوت موجود ہیں۔ تاہم عدالت نے ان تمام دلائل پر غور کرتے ہوئے واضح کیا کہ متعلقہ فعل غصے میں کیا گیا اور یہ چھیڑ چھاڑ کی نیت سے نہیں کیا گیا۔

