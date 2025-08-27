جونپور، اترپردیش: سٹی کوتوالی تھانہ علاقہ کے مچھلی شہر اسٹاپ پر پیر کی شام بجلی کا جھٹکا لگنے سے مین ہول میں گرنے والے نوجوان اور عورت کی لاشیں 27 گھنٹے بعد پٹھان تولیا میں ملی ہیں۔ بارش کے دوران بجلی کے کھمبے سے کرنٹ پانی میں آیا جس کے دوران وہاں سے گزرنے والی لڑکی اس میں پھنس گئی۔ نوجوان لڑکی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ بھی کرنٹ کی لپیٹ میں آگیا۔ ان دونوں کو بچاتے ہوئے رکشہ ڈرائیور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہاں نوجوان اور خاتون نالے میں بہہ گئے۔ اس واقعہ سے لوگوں میں انتظامیہ کے خلاف شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔
آپ کو بتا دیں کہ ضلع کے لائن بازار علاقے کے میاں پور محلہ کی رہنے والی پراچی مشرا بیوٹی پارلر سے پیدل گھر کے لیے نکلی تھی۔ مچھلی شہر اسٹاپ پر بجلی کا کرنٹ لگنے سے وہ نالے میں گر گئی۔ یہ دیکھ کر 18 سالہ محمد سمیر، پراچی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ سمیر اعظم گڑھ کے پھول پور کا رہنے والا تھا۔ پراچی کو بچاتے ہوئے سمیر بھی بجلی کے کرنٹ کی زد میں آگیا اور نالے میں بہنے لگا۔ جب وہاں موجود ای رکشہ ڈرائیور شیوا نے یہ دیکھا تو وہ دونوں کو بچانے کے لیے بھاگا۔ اس کوشش میں شیوا بھی بجلی کے جھٹکے سے درد سے کراہنے لگا۔ شیوا کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔
دونوں کی موت سے گھر والوں میں کہرام
یہاں پر پراچی اور سمیر کے گھر والے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس اور انتظامیہ کے افسران بھی وہاں پہنچ گئے۔ تب سے گھر والے بھی وہیں رہے۔ ایس ڈی آر ایف اور انتظامیہ کی ٹیم تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ پراچی اور سمیر کی لاشیں منگل کی رات نگر کوتوالی کے پٹھان ٹولیا سے برآمد ہوئی تھیں۔ دونوں کی موت سے گھر والوں میں کہرام مچ گیا۔
سمیر اور ای رکشہ ڈرائیور بھی کرنٹ میں پھنسے
سٹی مجسٹریٹ اندرا نندن سنگھ نے بتایا کہ گزشتہ پیر کو شدید بارش کی وجہ سے کرنٹ پانی میں آگیا۔ کرنٹ لگنے سے پراچی جھلس گئی، اسے بچانے کی کوشش میں سمیر اور ای رکشہ ڈرائیور بھی کرنٹ میں پھنس گئے۔ دونوں کی لاشیں تقریباً 27 گھنٹے کے ریسکیو کے بعد مل گئیں۔ سٹی مجسٹریٹ نے کہا کہ ڈی ایم نے سی آر او اور ایس پی سٹی کو 24 گھنٹے کے اندر تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔