کانپور، اترپردیش: سینٹرل ریلوے اسٹیشن پر آر پی ایف پھاٹک کے سامنے لگژری کار میں سی آر پی ایف انسپکٹر کی لاش ملی۔ متوفی کی شناخت پتھورا گڑھ، اتراکھنڈ کے رہنے والے نرمل اپادھیائے کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ سی آر پی ایف میں انسپکٹر تھا اور اس وقت پلوامہ میں تعینات تھا۔ وہ اپنی بیوی سے ملنے کانپور آیا تھا، لیکن جمعہ کی شام اس کی لاش ملنے کے سبب کہرام مچ گیا۔
خبر کے مطابق میاں بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا۔ اس کے بعد جمعہ کو آر پی ایف گیٹ کے سامنے کار میں اس کی لاش برآمد ہوئی۔ کانپور سنٹرل میں اس وقت ہلچل مچ گئی، جو 24 گھنٹے مصروف رہتا ہے، جب دن کی روشنی میں آر پی ایف پولیس اسٹیشن کے باہر لاش ملی۔ اس واقعہ کے سبب سکیورٹی سسٹم پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ یہ گاڑی صبح سے کھڑی تھی لیکن نہ ہی جی آر پی اور نہ ہی آر پی ایف نے اسے آر پی ایف اسٹیشن کے سامنے دیکھا۔
نرمل پتھورا گڑھ کا رہنے والا تھا
متوفی نرمل اپادھیائے اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ کا رہنے والا تھا۔ نرمل کی شادی 2023 میں ساکیت نگر، کانپور ساؤتھ میں رہنے والی راشی سے ہوئی تھی۔ وہ صرف راشی سے ملنے کانپور آیا تھا۔ اس کی بیوی اور سسرال والوں نے بتایا کہ نرمل 12 دن پہلے میڈیکل چھٹی پر کانپور آیا تھا۔
بیوی کے ساتھ مارپیٹ
جمعرات کی رات دیر گئے شراب پینے کے بعد نرمل اور راشی میں جھگڑا ہوگیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پیٹا بھی۔ اس کے بعد راشی نے 112 نمبر پر پولیس کو اطلاع دی۔ اگلے ہی دن جمعہ کی صبح نرمل کسی کو بتائے بغیر مالک مکان کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔
اس پر شبہ؟
مالک مکان سنجے نے کار کو کینٹ سائیڈ پر واقع پارکنگ ایریا میں پارک کیا تھا اور گھر واپس آگیا تھا۔ رشی نے سنجے سے گھر پہنچنے کی معلومات مانگی تو سنجے نے بتایا کہ نرمل پلوامہ جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔
پارکنگ میں لاش ملنے سے خوف و ہراس
کانپور سینٹرل اسٹیشن کے آر پی ایف گیٹ کے سامنے کار کئی گھنٹوں تک کھڑی رہی، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ شام کو پارکنگ میں کام کرنے والے ملازم نے کار کو دیکھا تو کار کے اندر جھانکا۔ نرمل ایک طرف گردن جھکا کر لیٹا تھا اور سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی۔
اس کے بعد اس نے جی آر پی کو واقعہ کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی جی آر پی انسپکٹر اوم نارائن سنگھ موقع پر پہنچ گئے۔ جی آر پی اے سی پی دشینت سنگھ نے بتایا کہ نرمل اتراکھنڈ کا رہنے والا تھا۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یا شکایت موصول ہونے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔