درگاپور میں سیاسی طوفان: درگاہ پوجا کارنیوال میں جیا احسن کی شرکت کے خلاف بی جے پی کا احتجاج
مغربی بنگال کے درگاپور میں درگاہ پوجا میں بنگلہ دیشی اداکارہ نے شرکت کی جس کے بعد یہ سیاسی تنازعہ کھڑا ہوگیا۔
Published : October 5, 2025 at 4:47 PM IST
درگاپور : مغربی بنگال کے درگاپور میں چوتھے درگا پوجا کارنیوال میں بنگلہ دیشی اداکارہ جیا احسن کی موجودگی نے ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا۔ بی جے پی نے اسے دیوی درگا کی توہین قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی۔
پارٹی نے نہ صرف سڑکوں پر احتجاج کیا بلکہ سب ڈویژنل آفیسر (SDO) کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ واقعہ مغربی بنگال کی سیاست میں ایک نئی بحث کا آغاز بن گیا۔ بی جے پی کے ضلع نائب صدر چندرشیکھر بندوپادھیائے نے اس مظاہرے میں حصہ لیا۔
انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے پوجا کارنیوال کے اسٹیج پر ایک بنگلہ دیشی شہری کو مدعو کرنا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ بی جے پی نے ریاستی فنکاروں کو نظر انداز کرنے اور باہر سے ستاروں کو بلانے کو بنگالیوں کی توہین قرار دیا۔
مظاہرین نے "بنگال کا فخر، غیر ملکی بنگالی اسٹیج پر کیوں؟" کے نعرے لگائے اور "بنگلہ دیشی اداکارہ جیا احسن واپس جاؤ" کے پلے کارڈز دکھائے۔
اس احتجاج پر ردعمل دیتے ہوئے، ترنمول کانگریس (TMC) نے بی جے پی پر بنگال کی ثقافت کو بدنام کرنے کی کوشش کا الزام لگایا۔ ٹی ایم سی کے ضلعی صدر نریندر ناتھ چکرورتی نے کہا کہ ایک فنکار کی کوئی ذات، مذہب یا سرحد نہیں ہوتی۔
انہوں نے جیا احسن کی درگاپور آمد کو ثقافتی تبادلے کی علامت قرار دیا۔ ٹی ایم سی نے زور دیا کہ فن کو سیاست کے رنگوں میں نہیں رنگنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنگال کے لوگ بی جے پی کے اس رویہ کا جواب دیں گے۔
اس تنازعہ پر نہ تو اداکارہ جیا احسن اور نہ ہی ایس ڈی او نے کوئی بیان جاری کیا۔ یہ واقعہ 2026 کے بنگال اسمبلی انتخابات سے قبل ٹی ایم سی اور بی جے پی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔