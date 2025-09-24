ETV Bharat / state

تینتیس سال پرانے کیس میں سابق ایم پی سورج بھان کو ایک سال، بی جے پی لیڈر رام لکھن کو چار سال قید کی سزا

عدالت نے 33 سال پرانے معاملے میں سابق MP سورج بھان کو 1 سال،رام لکھن سنگھ کو 4 سال قید کی سزا سنائی۔ تفصیل پڑھیں

سابق ایم پی سورج بھان اور بی جے پی لیڈر رام لکھن سنگھ (ETV Bharat Bihar)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 24, 2025 at 1:52 PM IST

بیگوسرائے، بہار: بیگوسرائے میں ایم پی ایم ایل اے عدالت نے کل پولیس ٹیم پر حملے سے متعلق 33 سال پرانے کیس میں اپنا فیصلہ سنایا، جس میں طاقتور ایم پی سورج بھان سنگھ اور دو دیگر ملزمان کو سزا سنائی گئی۔ عدالت نے سابق ایم پی سورج بھان سنگھ کو 1 سال قید کی سزا سنائی جب کہ بی جے پی کے سابق ضلع صدر رام لکھن سنگھ اور وریندر ایشور کو 4-4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جج سنجے کمار نے یہ فیصلہ سنایا۔

ملزم کے لیے ضمانت اور جیل کی شرائط

سورج بھان سنگھ کو ان کی ایک سال کی سزا کی وجہ سے ضمانت مل گئی، جب کہ رام لکھن سنگھ اور وریندر ایشور کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں رام لکھن سنگھ کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان کی بگڑتی ہوئی صحت اور جاری ڈائیلاسز کی وجہ سے انہیں دیر رات بیگوسرائے کے صدر اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے انہیں آئی سی یو میں رکھا۔

مقدمہ اور دفعہ

بریونی پولیس اسٹیشن مقدمہ نمبر 406/92 میں قصور وار پائے جانے کے بعد سزا سنائی گئی۔ سورج بھان سنگھ کو دفعہ 353 کے تحت ایک سال کی سزا سنائی گئی، جب کہ رام لکھن سنگھ کو قتل کی کوشش، سرکاری ملازمین کی راہ میں رکاوٹ اور آرمس ایکٹ کی دفعات کے لیے کل 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔

تنازعہ اور سیاسی پس منظر

یہ کیس ایک ایسے واقعے سے متعلق ہے جس میں خود رام لکھن سنگھ پر مجرموں اور پولیس کے گٹھ جوڑ نے حملہ کیا تھا، لیکن بعد میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ بی جے پی کارکنان اسے سیاسی کشمکش کے دور میں ایک افسوس ناک واقعہ سمجھ رہے ہیں۔

رام لکھن سنگھ کا سیاسی سفر

رام لکھن سنگھ کا ایک طویل اور چیلنج بھرا سیاسی کیریئر رہا ہے۔ انہوں نے 1996 میں بلیا لوک سبھا سیٹ سے الیکشن لڑا، ہار گئے لیکن 1.8 لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کئے۔ انہوں نے ایک بار متھیانی، چار بار بارونی اور ایک بار بچھواڑہ سے مقابلہ کیا۔ تاہم بچھواڑہ میں ان کی نامزدگی مسترد کر دی گئی۔ رام لکھن سنگھ دو بار بی جے پی کے ضلع صدر رہے اور ریاستی وزیر بھی رہے۔

پولیس کیس پر فائرنگ

یہ واقعہ 9 اکتوبر 1992 کو پیش آیا جب ایک ویکس فیکٹری میں مسلح مجرموں کے بارے میں اطلاع ملی۔ پولیس کے پہنچتے ہی مجرموں نے فائرنگ کردی۔ پولیس نے رام لکھن سنگھ اور وریندر ایشور کو گرفتار کر لیا جب کہ سورج بھان سنگھ فرار ہو گیا۔ ایف سی آئی تھانے کے انسپکٹر اوما شنکر سنگھ نے کیس درج کیا ہے۔ درجن بھر گواہوں کی گواہی کے بعد ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے تینوں ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا اور سزا سنائی۔

