راجستھان میں بہو سے چھیڑ چھاڑ کیس میں بی جے پی لیڈر سسر گرفتار، بھیجا گیا جیل - BJP LEADER MOLESTED DAUGHTER IN LAW

کوٹہ میں بہو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیس میں بی جے پی لیڈر سسر گرفتار۔ عدالت نے ملزم کو جیل بھیج دیا۔

ایس پی آفس، کوٹا
ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2025 at 5:56 PM IST

کوٹہ، راجستھان: بہو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے سلسلے میں اگست کے پہلے ہفتہ میں ضلع میں درج ایک معاملے میں پولس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر سسر کو گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد علاقے میں سیاسی ہلچل تیز ہوگئی ہے۔ بدھ کو ملزم کو کوٹا عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا۔

اسٹیشن افسر منوج سنگھ سیکروار نے بتایا کہ ایک 25 سالہ خاتون نے اس معاملے میں 2 اگست کو رپورٹ درج کرائی تھی۔ رپورٹ میں اس نے الزام لگایا تھا کہ تقریباً دو ہفتے قبل رات کے وقت اس کے 55 سالہ سسر نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ اس سنگین الزام کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی تھی۔ اسٹیشن آفیسر نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی ساس کو بھی اس واقعہ سے آگاہ کیا تھا لیکن انہوں نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی اور معاملے کو نظر انداز کر دیا۔

شادی کو 6 ماہ گزر چکے ہیں

متاثرہ نے بتایا کہ اس کا شوہر جے پور میں مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کر رہا ہے اور شادی کو صرف 6 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی تاہم سمجھانے پر وہ واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ واپس آنے کے بعد بھی ملزم سسر نے ایسی حرکتیں کیں جس سے اس کا ذہنی دباؤ بڑھ گیا۔ اس کا ملزم سسر بار بار اس سے چھیڑ خوانی کر رہا تھا۔

سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو

اس معاملے میں نہ صرف پولیس کارروائی بلکہ عوامی احتجاج بھی دیکھا گیا۔ متاثرہ لڑکی نے احتجاجی دھرنا شروع کیا اور سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کرکے اپنا موقف پیش کیا۔ کانگریس پارٹی کے مقامی لیڈر بھی اس معاملے میں سرگرم ہوگئے اور ملزم بی جے پی لیڈر کی گرفتاری کا مطالبہ تیز کر دیا۔ کانگریس قائدین نے خبردار کیا تھا کہ اگر جلد کارروائی نہیں کی گئی تو تحریک چلائی جائے گی۔ اس دوران پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا۔

